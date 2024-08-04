知識產權交易平台醞釀 與醫療科技相關 邱達根：有設立需要

明報記者 鄭律銘

邱達根表示，香港知識產業保護法律與世界接軌，標準亦很高，因此不成問題。而要有更多知識產權交易在香港發生，他認為是「雞與蛋的問題」，視乎香港是否能作為中介方吸引內地公司在香港收購專利，或吸引海外公司在香港購買內地的科研技術。他表示，有足夠的生意才可以吸引更多從事知識產權估值的專業人士來港，或令本地的律師或會計師等人才投身相關產業。

邱：港欠支持初創融資銀行

針對知識產權的產業，邱認為，香港目前最大的短板是欠缺支持初創或知識產權融資的銀行機構，如美國以往的矽谷銀行，有服務為初創提供現金流支持研發。

邱舉例說，一間初創的技術研發在最後階段、未完成時，需要資金支持研發助推出市場，如矽谷銀行這一類的金融機構就透過他們對科研技術的估值，提供融資服務；而目前在香港的銀行，則未懂得評估科研技術的價值，未有相關服務。邱表示，要建立這類服務，與一般銀行的專業知識不同，需要尋求熟悉科技投資的專業團隊建立業務。

經濟低迷減投資意欲

倡政府成立母基金

至於政府近年提倡在「官產學研」外要加強投資創科，邱達根表示，市場環境會有變化，在低潮期或經濟低迷下，市場投資意欲將減弱，因此建議由政府成立母基金，使市場環境不論如何，都有穩定資金支持創科產業發展。