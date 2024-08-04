明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

知識產權交易平台醞釀 與醫療科技相關 邱達根：有設立需要

【明報專訊】本屆政府致力推動創科產業發展，據本報了解，有商會正醞釀成立與醫療科技有關的知識產權交易（IP trading）平台，消息稱有關計劃現階段非常初步，亦非完全由該商會主力建構。科技創新界立法會議員邱達根接受本報訪問時表示，很多界別都有討論過相關安排，認為設立相關平台是有需要的。邱認為，本港普通法制度對知識產權保護「不用懷疑」，而近期立法會亦通過知識產權收入的稅務寬減修例，香港下一步應思考如何在機制上做好，令更多知識產權交易在香港發生。

明報記者 鄭律銘

邱達根表示，香港知識產業保護法律與世界接軌，標準亦很高，因此不成問題。而要有更多知識產權交易在香港發生，他認為是「雞與蛋的問題」，視乎香港是否能作為中介方吸引內地公司在香港收購專利，或吸引海外公司在香港購買內地的科研技術。他表示，有足夠的生意才可以吸引更多從事知識產權估值的專業人士來港，或令本地的律師或會計師等人才投身相關產業。

邱：港欠支持初創融資銀行

針對知識產權的產業，邱認為，香港目前最大的短板是欠缺支持初創或知識產權融資的銀行機構，如美國以往的矽谷銀行，有服務為初創提供現金流支持研發。

邱舉例說，一間初創的技術研發在最後階段、未完成時，需要資金支持研發助推出市場，如矽谷銀行這一類的金融機構就透過他們對科研技術的估值，提供融資服務；而目前在香港的銀行，則未懂得評估科研技術的價值，未有相關服務。邱表示，要建立這類服務，與一般銀行的專業知識不同，需要尋求熟悉科技投資的專業團隊建立業務。

經濟低迷減投資意欲

倡政府成立母基金

至於政府近年提倡在「官產學研」外要加強投資創科，邱達根表示，市場環境會有變化，在低潮期或經濟低迷下，市場投資意欲將減弱，因此建議由政府成立母基金，使市場環境不論如何，都有穩定資金支持創科產業發展。

上 / 下一篇新聞