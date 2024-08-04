餐廳木箱養狗 愛協指水足有遮蔭不算犯法

動物團體接走 稍後安排領養

兩狗昨由動物團體「浪浪之家」接走，稍後安排領養。同場的北區區議員劉鎮海向本報表示，現場所見木箱衛生惡劣，食水髒如「坑渠水」，兩狗雖未有明顯健康問題，但精神十分繃緊，認為靠愛協督察主觀判斷可能成執法漏洞，盼政府盡快修例清晰界定虐畜定義。

《香港動物報》昨報道，餐廳負責人稱兩狗是前員工遺下，因怕亂跑咬人故放在木箱，有街坊稱兩狗已在木箱生活兩年，但見過工人帶狗散步。

虐畜修例抽起 環境局：盡快敲定

劉鎮海表示，曾向愛協查詢為何不屬虐畜，有職員向他稱因很多時蒐證後未能檢控入罪，故或先處理更緊急個案。愛協昨回覆本報重申，早前到場未見污水，呼籲義工盡快帶狗接受獸醫檢查，如證明曾受不恰當對待，觸犯《防止殘酷對待動物條例》中「受到不必要的痛苦」，可報警。愛協強調無執法權，只能輔助部門執法，就有關個案已要求漁護署介入。漁護署回覆，沒接獲任何相關求助，但據署方了解，警方與愛協已跟進事件，如有需要署方可提供意見。

政府2022年提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，建議向動物負責人施加「謹慎責任」，要求他們妥善照顧動物福利需要，包括合適飲食及環境等，惟該法案一再延遲提交立法會審議，政府上月再從立法會議程抽起。環境及生態局回覆稱，有需要就部分建議再諮詢持份者，整理後會盡快敲定和完成法例草擬。

議員倡參考事件審視修訂

愛協盼當局盡快修例，令其可做出具法律效用警告及即時救走動物，防止悲劇。漁農界立法會議員何俊賢表示，今次事件顯示單靠水、食物及空間判斷動物有否受虐，可能有灰色地帶，政府可參考今次事件審視修例內容，盡快完善法例。