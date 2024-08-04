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年輕義工當「雀腳」 長者中心倍雀躍 婆婆開心指導後輩牌技 青年：學到謙虛

【明報專訊】三老一少圍坐在綠色四方枱城，「落場無父子呀！」平時文靜的九旬老人，打牌則氣勢十足，眼見一隻九萬被甩在枱面，同枱年輕義工也忍不住打趣，「佢哋真係好勁，總之唔係食我餬就得喇」，伴隨着笑聲與談話聲，麻將一隻接一隻打出。位於屯門的好好照顧長者日間中心，趁暑假招募年輕義工陪伴長者打麻將，不僅讓平日生活單調的長者們重拾往日樂趣，也讓年輕人有機會認識社區養老服務，互動中學習跨代共融。

明報記者 潘明卉

7月23日至8月23日的每個周二，義工都會來到好好照顧長者日間中心，與一班長者「決戰四方城」。在這裏，麻將是兩代人溝通橋樑。76歲游婆婆雖滿頭銀髮，牌技則絲毫不輸年輕人。她笑言，雖然義工打法與老一輩不同，但感受到他們在用心學習。每當牌局結束後，她還會向義工傳授技巧，並講解如何計算「番數」，「我很開心，因為我覺得好像現在我們是班長，教他們小朋友學習」。

獨居婆婆：識到朋友 練到手指

游婆婆嘆道，獨居的她於新冠疫情期間很少外出，生活單調且缺乏交流；加上相熟朋友或要照顧孫兒、或已移民，難再相聚打牌。一次偶然機會，發現了好好照顧長者日間中心，經過社工評估及家訪後，她一個半月前開始接受服務。她形容，中心是另一個家，不僅認識許多朋友，就連「彈弓指」也有所好轉，「我家人問我打麻將是不是經常跌十幾隻。我說不會的，很厲害，因為它（麻將）真的練到手指」。

24歲義工Cary則是在社交媒體留意到有關活動，趁暑假空檔邀請朋友一起報名義工，與長者切磋牌技。她說，因在大學就讀職業治療，不時接觸長者，參加活動前亦想像過長者行動可能比較慢，或需遷就他們多點，「但其實不是的，是很平常地打麻將，因為他們有時候也很厲害」。

打牌時難免遇到有特別需要的長者，Cary說會根據他們情况相應調整，例如遇到聽力不佳長者，她會大聲喊牌；對於出牌比較猶豫或情緒比較激動的長者，她會主動詢問對方缺哪張牌，「我們要做的又不是跟他一起很激動，反而是心平氣和一起打」。她亦留意到，長者與義工打牌時，會相對積極表達想法，更會嘗試了解年輕人生活，她亦從長者身上學到謙虛，希望活動能持久舉辦，並能不斷豐富形式。

負責人盼年輕人勿留家 認識社區養老

中心負責人葉映麟說，活動共15名長者參與，平均80至90歲，舉辦活動是希望年輕人暑假不要只待在家，透過陪伴長者打牌，認識社區的養老服務，順便積累義工時數，「長者不介意接觸新的年輕人，因為長者太有趣了，很想多些年輕人，例如這些街外的人，見愈多人愈開心」。至於為何選擇麻將，她分享曾有一名90多歲伯伯原本身體較差，但因其太太不想丈夫入住院舍，希望中心能提供服務。她憶述，伯伯剛來到中心時只坐在一旁看電視，也不願交流，但經過一兩周營養膳食和運動後，慢慢恢復活力，甚至可下場親自打牌，連失禁也有所改善，形容對方現已煥然一新。

推跨代共融 反應熱烈需加額

中心社工黃小姐稱，無論年輕人或長者都會有「麻將癮」，麻將能成為認知道具或溝通渠道，吸引長者來接受日間照顧，「原來麻將的魔力有這麼大，對於老一輩來說，沒有麻將就不來」。她亦提及，隨着時代改變，鄰里不再像以前緊密，長者很難再找到足夠「麻將腳」，希望通過活動鼓勵社區互助，推動跨代共融。個案經理余小姐補充，每次義工名額原只有兩個，但報名反應熱烈，現增至每次6名義工。

相關字詞﹕日間照顧 打牌

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