李思穎今戰公路賽盼盡力完賽 劉允祐退賽難滿意

港隊中長距離組上月底在意大利完成場地單車6日賽後即赴法國，到距巴黎市中心近5小時車程的布列塔尼閉關練習，23歲的李思穎笑稱此地渺無人煙，每日只需訓練及休息，適合專心備戰，「這裏生活較枯燥，沒什麼好做，在香港的話會被很多事分心。而且在這邊沒那麼大壓力，我們提早到法國，不用甫抵埗即鬥奧運，可慢慢適應和提前感受氣氛」。

巴奧公路單車的參賽車手從特洛卡代羅廣場出發，頭5公里路段先經過艾菲爾鐵塔、塞納河及榮軍院等景點，隨後將於大巴黎西部迎來一系列陡峭上坡路段，而返回首都的路線將經過羅浮宮及巴黎歌劇院等。車手在最後9.5公里賽道將登上伊納橋，並於最後230米衝刺返回特羅卡代羅廣場終點。港隊早前曾試踩一節奧運賽道，李思穎說難度高並會盡力完賽，「今次奧運路線最長是1.9公里攀升，不算純山路，而是以丘陵路、起伏路為主，對我而言有難度，但希望挑戰完賽」。

法籍教練達海飛今年3月正式接任港隊總教練，他說麾下狀態不俗，但盼外界放輕期望，「這是一個新時代，很多事情對她來說都是新的，她正在學習，希望她盡力而為，為自己所做的事感自豪」。

伊雲尼甫公路賽封王 單屆兩金

昨先上演的男子公路賽方面，同樣初征奧的港將劉允祐最終戰至大約200公里後退賽，成為12名未能完賽選手之一，他賽後不太滿意自己表現，但能在單車聖地出賽已圓夢想，並說已盡全力。至於金牌得主為24歲比利時隊名將伊雲尼甫，他以6小時19分34秒率先衝線，繼日前計時賽後再封王，單屆取得雙金。銀、銅得主則為法國隊的馬杜亞斯及基斯杜化拿樸迪。