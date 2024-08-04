歐鎧淳別奧運 信何詩蓓領港登世界級 謝親友港人一路支持 港泳隊兩銅收官

港隊完成女子4×100米混合泳接力初賽後到混合採訪區分享感受，第二次征奧的譚凱琳率先淚腺失守，「很幸運能夠成為這個時代的一分子，見證Siobhan和其他港將有這麼好的成績、表現」。

即使一班泳手或分開於世界各地訓練，但只要背負港隊之名而戰，她們也感受到團隊帶來的力量。歐鎧淳說何詩蓓對隊伍尤其重要，「我覺得Siobhan在團隊中是一個很重要的元素，她的精神及士氣，令我們覺得即使自己的成績未達世界級，但作為香港泳隊一員也定要盡全力訓練及比賽，在其他方面做足100分」。在旁的何詩蓓隨即大讚隊友道：「她們都是世界級隊友！」

拒效歐當五朝元老

何稱今屆最享受開心

以兩面銅牌完成個人第三次奧運的何詩蓓，認為巴黎奧運是自己最開心的一屆，「因為有家人及朋友到場，他們無條件的愛，讓我知道自己不論成績如何都有她們支持，我可以沒有壓力去游，享受整個比賽」。

被問到會否如歐鎧淳般成為奧運「五朝元老」，何詩蓓斬釘截鐵說「一定冇可能」，也未有多想4年後的洛杉磯奧運，「她（歐鎧淳）是一個傳奇，游泳是苦悶的運動，她的生涯有高低起伏，但無論經歷了什麼，她都繼續努力，夠堅持游到這一屆，而且生涯亦一直有成長，也不知道將來有沒有人可達到此成就」。

歐：現階段只想休息

歐鎧淳在2008年的北京首戰奧運，她早已預告巴黎將是其奧運最後探戈，雖然她在首棒的背泳游出1分01.49秒，未能達成游入59.99秒的目標，但她也說無憾，「好開心親友專程到場，以及香港市民一直支持，多謝大家一路看著我游到現在。即使不再游水，我都會想念代表港隊的感覺」，她又笑稱現階段只想休息，不再每日凌晨4時練水。

總結今屆賽事，香港游泳隊共7人分別出戰8個項目，其中何詩蓓分別於女子100米及200米自由泳同樣摘銅，連續兩屆奧運於這兩項奪牌而回，成為港隊史上首名獨攬4面奧運獎牌的運動員。歐鎧淳則分別伙拍隊友完成兩項接力（見表），男將何甄陶及女將張心悅亦獨力戰畢兩項個人賽。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676