保關鍵設施條例收53意見書 鄧炳強：一份不同意

來自「看似不相關英人權組織」

鄧炳強昨在商台節目《政經星期六》稱，在53份意見書中，47份來自業界。他引述美國商會關注可否設兩年寬限期，他解釋條例通過後，預計要一年成立專責辦公室，其間會與涵蓋的設施負責人商討，希望達到某些基準；可能因應情况分批處理，率先監管較重要且已預備好的關鍵基礎設施。他說，局方會提供清晰的實務指引，已與大部分受監管者接觸，「現已有非常好的系統，只不過確保要達到基準，並需理順流程和方式」，不認為這些關鍵基礎設施是「由零開始」，相信執行時間非常合理。

鄧炳強又引述美國商會關注會否延長公眾諮詢期。鄧稱局方在諮詢期前曾舉行15場諮詢會，涉及110名持份者，而諮詢期間另舉行5場諮詢會，有採納部分意見，相信諮詢已經足夠。

稱廣播應納監管 報章視情况

被問到會否以相關條例規管傳媒機構，鄧炳強稱，參考世界各地做法，廣播屬關鍵基礎設施，舉例外國發生政變時，第一時間亦會控制電台，故認為廣播會被納入關鍵基礎設施監管。至於個別報紙，他說視乎其對科技依賴程度，以及發生問題會否影響整個社會，強調「無意干擾新聞做法」，主要是保障公共安全。