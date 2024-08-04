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政府前線部門 網絡安全兩年一審 擬11月大演練 內地專家培訓

【明報專訊】近年本港公營機構或政府部門不時發生網絡安全事故，數字政策辦公室上月底成立，數字政策專員黃志光昨日表示，數字辦會循3個層次加強政府網絡安全，第一層是前線部門高層人員要對系統加強監督，包括每兩年要為網絡安全評估及審計；第二層是數字辦會突擊檢查；第三層是引入網絡安全攻防大型演練，目標今年11月展開，邀請10多個部門參與，另邀內地專家協助培訓人員，之後每年演練一次。

黃志光昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，在加強網絡安全方面，前線部門的高層人員要加強對系統的監督，即使系統運作正常，每兩年亦要做整體網絡安全評估及審計，並要做私隱風險評估。被問及發生事故時如何問責，他說政府在執行政策措施一向強調責任，如有事故牽涉人為問題，會按既定程序追究。

數字辦：主動查部門系統漏洞

以往政府部門或公營機構系統曾發生故障，黃志光表示，數字辦會以風險評估方式，向一些面向公眾、市民經常用到的政府服務系統作主動掃描及漏洞偵測，若發現系統有風險及漏洞，會盡快提醒部門修補。

白帽黑客試攻系統3日3夜

黃說，數字辦會主動要求系統接觸面較大、風險較大的部門參與網絡安全攻防大型演練，目標今年邀請10多個部門參與，亦歡迎主動加入，並會邀請內地專家參與，而內地在攻防演練已有數年經驗，因此冀借他們的經驗培訓本地人才。黃稱，在演練前要做很多準備工作，包括設置場地，安排「白帽子黑客」逗留3日3夜，不准離開，並為他們提供食宿，其間他們會嘗試攻擊指定系統，過程會記錄。攻防則包括「紅隊」及「藍隊」，前者負責攻擊，後者助部門應對，以提高部門應對能力。

至於系統承辦商質素的監督，黃志光表示，數字辦目前常備的承辦協議有計分制，若承辦商表現太差，會暫停他們參與新項目直至改善為止，最嚴厲可以「除牌」；尤其大型項目，數字辦會提供更多資訊讓部門參考，若涉及重大的系統，數字辦或會參與招標甚至管理。

另外，數字辦亦致力推動政府數字化轉型，黃預計明年初會在「智方便」加入小程式平台，讓市民盡量做到「一鍵登入」各部門服務，而不是在進入「智方便」後仍要再接入其他部門網站或系統，冀更便利。

相關字詞﹕數字政策辦公室 數字政策專員 網絡安全 數字辦

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