國泰10月增柬航班 快運開越南富國島線

【明報專訊】特首李家超剛結束訪問東盟3國，國泰集團行政總裁林紹波亦有隨團，並與柬埔寨機場集團行政總裁Cyril Girot簽署合作備忘錄。國泰昨日表示，根據備忘錄，國泰將於10月底起增加飛往金邊的航班，由每周5班增至每日1班；另國泰旗下的香港快運則於今年第四季開辦往來越南富國島的新航線。
林紹波表示，他隨團到訪老撾、柬埔寨和越南期間，參觀多間當地企業及基建項目，深入了解當地最新發展，以尋求新途徑促進香港與充滿生機的東盟地區在商貿、科技及旅遊方面的合作。
現每周5班飛金邊 增至日日有
國泰和快運目前飛往東盟共17個航點，每周逾360班機，其中越南有3個航點，包括河內、胡志明市及峴港，快運將於今年第四季開辦往來富國島的新航線。現時國泰有逾170名越南籍機艙服務員，本月會在當地作新一輪招聘。
柬埔寨方面，現時國泰每周有5班航機往返金邊，分別是周一至周三及周六周日。根據林紹波日前到訪柬埔寨期間，與柬埔寨機場集團簽署的合作備忘錄，國泰航空將於今年10月27日起，增加飛往金邊的航班至每日1班。
另外，李家超出訪東盟期間，青聯舉辦考察團到越南胡志明市，其間與正在當地訪問的李會面。青聯引述李家超在會上勉勵考察團的青年積極參與及擔任「一帶一路」推廣宣傳大使，與「一帶一路」國家和地區建立良好關係。