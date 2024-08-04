國泰10月增柬航班 快運開越南富國島線

林紹波表示，他隨團到訪老撾、柬埔寨和越南期間，參觀多間當地企業及基建項目，深入了解當地最新發展，以尋求新途徑促進香港與充滿生機的東盟地區在商貿、科技及旅遊方面的合作。

現每周5班飛金邊 增至日日有

國泰和快運目前飛往東盟共17個航點，每周逾360班機，其中越南有3個航點，包括河內、胡志明市及峴港，快運將於今年第四季開辦往來富國島的新航線。現時國泰有逾170名越南籍機艙服務員，本月會在當地作新一輪招聘。

柬埔寨方面，現時國泰每周有5班航機往返金邊，分別是周一至周三及周六周日。根據林紹波日前到訪柬埔寨期間，與柬埔寨機場集團簽署的合作備忘錄，國泰航空將於今年10月27日起，增加飛往金邊的航班至每日1班。

另外，李家超出訪東盟期間，青聯舉辦考察團到越南胡志明市，其間與正在當地訪問的李會面。青聯引述李家超在會上勉勵考察團的青年積極參與及擔任「一帶一路」推廣宣傳大使，與「一帶一路」國家和地區建立良好關係。