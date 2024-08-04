3公院接連爆新冠 葛量洪20人染疫

根據最新一份衛生署《2019冠狀病毒病及流感速遞》（下稱《速遞》），近日本港新冠感染嚴重個案有上升趨勢，7月21日至27日的一周錄得20宗嚴重個案，之前一周為15宗。

根據《速遞》，污水監測人均病毒量自6月底起的一個月內顯著上升，6月底的一周（23至29日）每公升病毒量為99,000拷貝，其後一周急升兩倍多至305,000拷貝，至最新7月底（21日至27日）達537,000拷貝。衛生署形容最新監測數據顯示本港新冠病毒整體活躍度持續上升。

除了葛量洪醫院，上兩月亦有兩間公立醫院有病房爆發新冠病毒。律敦治醫院6月27日起先後有27名33至88歲的病人確診，該病房亦有一名職員確診，其中一名85歲男病人染疫後因自身疾病情况危殆，上月8日離世。靈實醫院一個內科病房於上月9日起先後有5名74至89歲男病人發燒，檢測後證實染疫，兩名病房職員亦出現發燒或呼吸道感染徵狀。