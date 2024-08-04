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署理院長：港大牙科擬辦第二學位 教學人手空間待解決 僅初步構思

【明報專訊】本港牙醫長期短缺，唯一提供牙科學士課程的港大牙醫學院，其署理院長金力堅接受傳媒訪問時透露，有意開辦「第二學位」牙醫課程，惟需解決教學人手及空間不足。港大牙醫學院昨回覆本報查詢表示，正研究牙科收生的不同入學途徑，若有詳情會適時公布。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣料落實有關計劃需數年，建議新課程可涵蓋更先進的治療方法及技術，亦可培育更多牙專人員，加強基層牙科護理服務。

現新生學士學額90 有意增加

據了解，開辦第二學位牙醫課程仍是初步構思，暫未有細節政府發言人回覆，至今未收到院校提出相關建議；審視有關課程時會考慮醫療系統發展需要、本地醫療人力推算、教學和培訓人手供求等。

目前港大牙醫學院牙醫學士一年級學額90個。剛上任的金力堅接受無綫新聞訪問稱，有意增加學士學額，並透露有意開辦第二學位牙醫課程，稱本身讀生物、化學的學生修讀牙醫學士課程在美國、加拿大很常見。

陳凱欣稱，樂見新上任的金力堅提出增加學額的計劃，她認為設計新課程時可更創新，注重高新技術的牙齒治療、預防手段、箍牙新技術等，亦可培養更多牙專人員，協助擴展公營牙科基礎護理服務，例如中學生牙科保健服務。她說長遠希望本港設立第二所牙醫學院，促進良性競爭。

牙醫會前會長：市場縮 長遠未必缺人

香港牙醫學會卸任會長王志偉稱，相信設立新課程可增加本地培訓牙醫的數目，「一定係自己（香港）培訓嘅人服務番香港市民最好」，又說增加牙醫數目後，可增加牙科街症等公營牙科服務，但強調通關後北上看牙醫成風，私營牙科市場縮減，長遠而言牙醫人手未必短缺。

相關字詞﹕牙醫 王志偉 陳凱欣 牙科生 港大牙醫學院

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