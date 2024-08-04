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羅淑佩巡邨見靚車牌 查後租戶交單位 過去兩年度收5000公屋 「節省50億」

【明報專訊】本屆政府致力打擊濫用公屋，房屋署長羅淑佩昨日表示，過去兩個年度收回5000個單位，以每伙建造成本100萬元計，等於節省約50億元公帑。她又透露曾親自到入伙兩年的粉嶺皇后山邨，在停車場發現一輛掛中港車牌的新車，香港車牌是B字頭加三個數字，相信是「好牌」，疑惑為何新屋邨會有這樣的車，經調查後，有關租戶主動交回單位。她感謝傳媒過去很多報道，有助房署更加留意屋邨停車場車輛，未來會繼續加強宣傳教育，提高防止濫用公屋意識，加上現時社會意識很強，有助提供線索。至於舉報獎賞計劃，她說仍在籌備，會適時公布。

羅淑佩昨在商台節目《政經星期六》說，並不是凡有車就是「富戶」，要逐宗案件仔細研究，例如有些車落地後轉了幾手，就算外殼多靚，亦有可能是撞毁後重新修補接合的「積木車」，另有些車雖名貴，但車齡已十年八年，「那還算不算是資產呢？」所以這些需要調查，但至少是一些線索，「最後同事查到無嘢咪無嘢，有嘢咪可以收番間屋」。

12宗租戶瞞境外資產 已收單位

在租戶隱瞞非本地資產方面，羅稱政府向內地部門或機構查詢前，要先初步掌握有關租戶疑持有物業的資料，目前已證實有12宗涉及住戶在內地或海外持有物業，並已收回單位。去年9月推出的物管公司加分制度，她稱有38宗濫用公屋是由物管公司舉報後查證屬實。

房委會今年4月展開第二輪公屋租戶申報，涉約25萬住滿10年的公屋戶，羅淑佩表示只有約70戶未交表。她說過去兩年度已收回約5000個單位，相當於興建一條中型屋邨，因而節省約50億元公帑。

對於有年輕人寧願「躺平」輪候公屋，羅淑佩說感「肉赤」，認為生涯規劃不應如此。她說公屋編配方式主要以家庭為本，認為年輕人踏入社會工作後不一定要即時有自已的居所，可先與父母同住，不過當局正制訂措施協助青年安居置業，會適時公布詳情。

何永賢：北都屋邨1/3作公共空間

另外，房屋局長何永賢昨出席活動時表示，未來北部都會區土地範圍大，當中的屋邨會預留三分之一作公共空間，希望興建多些公園，促進長者社交和做運動。她說長者習慣落樓做運動會認識到朋友，很多時見他們做完運動去飲茶，而社交對長者很重要，不要孤獨地留在家中。

相關字詞﹕公屋申報資產 房屋局 打擊濫用公屋

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