【Emily】可樂po乒乓婆婆 6小時千分享 借奧運宣傳 國泰貼劍后劍神搭機照

除咗倪夏蓮，唔少人都有留意奪得混合團體10公尺氣手槍銀牌嘅土耳其射擊「殺手」迪歷奇（Yusuf Dikec），呢位51歲四眼大叔幾乎零裝備，仲要單手插褲袋輕鬆出擊。戶外體育用品店永高行就出post為大叔解畫，話「10米氣手槍的裝備要求其實好簡單」，話大叔插袋其實係標準姿勢；圓領白T恤應該係隊衫；又認為大叔51歲，「可能已經有老花，甚至本身有近視，帶着自己平時用的眼鏡，係最適合不過」。商戶仲話為咗支持香港運動員，今個星期五六日，部分品牌九折。

國泰航空今年好積極，喺電視台直播賽事時，已不時見到運動員搭飛機嘅廣告片，而「劍后」江旻憓及「劍神」張家朗近日凱旋都係搭國泰，國泰仲將二人喺飛機上嘅相片上載社交媒體，加上「飛躍9,620公里 歡迎回家！」，話運動員好好休息，就可向更高更遠啟航。