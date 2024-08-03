屠龍案控方：串謀協議一直演變 Tg信息證明

控方大律師周凱靈陳辭稱，案中的串謀協議一直演變。針對涉案Tg信息，包括屠龍小隊成員使用的「滅龍」群組、吳智鴻一方使用的「行山討論區」群組，以及各被告之間的私訊，周表示如果該些信息用於促進串謀協議，控方會依賴該些信息證明串謀協議存在，以及證明各被告的角色；反之，就非促進協議的信息，陪審團只需藉信息考慮本案背景和相關人士的認知。

周凱靈列出「滅龍」群組有關促進協議的信息，包括黃振強與吳智鴻達成協議後，黃曾向隊員表示「有新plan講，唔駛行眼鏡（意指槍械）plan」，又稱「有大眼鏡用，可以掃射」，網名「Kan」隊員亦指「嗰個位我哋引戰…班狗一放煙或者開槍，佢（吳）就嚟」；涉案計劃前夕，黃向隊員稱「全世界唔好帶裝，聽日唔好帶工具同武器，淨係黑衫同手套」，被告嚴文謙問黃「聽日會唔會打近身」。

稱始於吳智鴻一方

周亦指，涉案協議由吳智鴻一方開始，至2019年11月18日才將屠龍小隊「夾入去」協議當中。有證據顯示，早於同年9月30日，吳一方與金主「大舊」開會時已提及槍和炸彈，可見當時已有襲擊警察計劃。針對「行山討論區」群組有關促進協議的信息，吳11月3日在群組稱「實際地方唔講住，榮（許湛榮）plan緊」、「試嘢個日我會整埋炸彈過嚟試」，賴振邦曾問炸彈用甚麼物料製造，吳回答「試咗先，可能唔work」。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）