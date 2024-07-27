天水圍酒店轉青年宿舍 政府達標1/3 672宿位料10月可住 營運機構梁志祥做主席

平均291呎 月租近4000元

位於天水圍天秀路的「琇居」現為天水圍悅品酒店，酒店網頁顯示下月底停運，青年宿舍預計10月可入住。「琇居」是資助計劃至今規模最大的項目，共提供336個二人房間，單位平均291平方呎，宿位月租3500至3700元，設有健身室、青年空間等設施。宿舍現已接受申請，申請者須為18至30歲在職青年，並符合收入及資產上限等要求。

全國政協、民建聯立法會前議員梁志祥表示，與億京簽訂5年合約，對於宿舍選址偏遠會否影響入住率，他承認部分青年未必願意遷入天水圍，但倘本身住在區內或在附近工作，料有吸引力，有信心達到九成入住率的目標。他又稱，元朗的「保良局李兆基青年綠洲」入住率高，反映該區確有需求。

入住「琇居」的青年每年須參與至少200小時社區或志願服務，梁志祥已聯繫區內關愛隊、青年和社區組織等合作，提供服務機會，料入住青年將集中服務天水圍的弱勢社群、青年和長者等。

梁：曾洽3酒店 疫後拒合作

資助計劃自2023年推出，計及今次，近兩年批出4個項目、提供1150個宿位，與政府預計5年內提供3000宿位的目標仍有距離。梁志祥透露，疫情期間曾接洽3間分別位於北角、旺角及新界的酒店，惟對方在疫情結束後均不願合作。他說疫後才與億京接觸，天水圍悅品酒店本身出租率幾乎「百分百」，雙方就租金商討長達半年，億京表示認同政府政策理念，最終願意調低租金。

梁志祥認為旅遊業正復蘇，除非生意低迷，否則酒店難以放棄業務、租予他人營運青年宿舍，宿舍選址也不能只集中新界。他稱曾有私人樓宇業主有興趣改裝成青年宿舍，建議政府容許符合安全要求的私樓亦可參與計劃，入住年齡上限由30歲提高至35歲。