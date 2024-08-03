越南香港商會：當地歡迎外資 落戶後支援不多

目前越南香港商會約有340間會員企業，何偉榮稱主要涉獵地產、專業服務例如會計、保險和法律等，另包括物流、酒店和零售，資訊科技約佔10%。他說越南市場人口龐大和年輕、中西文化匯聚、人工開支較低且普遍員工忠誠，對港商有一定吸引力，但當地對外資營商有不少限制。

越南電訊企業Vietnamobile於2009年成立，由香港和記電訊與當地企業共同持有。

「政府好似鍾意錢多過商機」

任職該企業的何偉榮說，現時Vietnamobile在當地電訊市場的業務佔比排名第四，市佔率卻不足5%，遠少於3間國營企業，主因是外資企業較難取得頻譜，又或須繳付高昂費用競投，「政府好似鍾意吸錢多過喜歡商機」。何認為，港商具有國際化和嚴謹的營運標準，可將經驗帶入當地並刺激國企進步；雖然越南對外歡迎外資，但外資進入市場後，內部政策卻不利營商，變相阻礙整個行業發展。

指港商「單人匹馬」

籲特區政府設經貿辦

越南近年積極發展科技，但何偉榮稱當地相關政策守舊，譬如最近始容許外國全資企業建立數據庫，蒐集和儲存當地用戶資料，以年計落後於其他地區，形容政策和法例遠追不上行業發展。他說開放建立數據庫後，外資企業可更有效率管理客戶資料，並有助加快整個工業和社會電子化。他又舉例，越南寬頻覆蓋率達八成，其中九成是光纖，卻未有5G網絡，人才亦供不應求，需加強培訓才能趕上行業急速發展。

何偉榮說，雖然越南香港商會有一定規模，但當地政府更着重聆聽美國、韓國和日本商會聲音，「現在單人匹馬，能走到的事有限」，建議特區政府在越南增設經濟貿易辦事處，由政府層面與當地官員交涉，有助爭取有利港商的措施。