李家超總結東盟行 稱達5成果

「再肯定3國撐港入RCEP」

李家超表示，今次外訪出席約30場活動，與當地政府及企業等有良好交流，參觀多間企業和「一帶一路」項目，並達成5項成果，包括建立加強政府之間交流的明確共識、共簽署55項協議及合作備忘錄、鞏固及擴展商業網絡、建立共建一帶一路的強烈共識，亦再次肯定3國支持香港加入RCEP。他稱，相信與東盟發展關係的方向正確及有很大潛力。他又表示，得知RCEP成員國正商討要加入成員的程序，暫未有最終定案，稱特區政府已準備就緒可隨時商討。

指東盟企業上市興趣濃厚

港交所稱積極跟進

隨團的港交所行政總裁陳翊庭表示，目前有約100間東南亞公司在港上市，稱香港優勢之一是互聯互通機制下，在港上市的海外國際公司可納入港股通，讓內地投資者亦可投資其股票，機制是全球獨有，而自去年3月起，已有一間柬埔寨公司獲納入港股通。她稱，今次外訪接觸很多東盟企業，對上市程序表達濃厚興趣，港交所會積極跟進。

貿發局主席林建岳表示，貿發局不久後會在柬埔寨增設顧問辦事處，亦已邀請柬埔寨商務部於3周後訪港，與貿發局商討合作。

馬時亨稱越南潛力最佳

匯豐料今年增長最迅速

前商經局長富衛集團主席馬時亨說，今次到訪3國發展潛力最好必然是越南，不少港商已在當地發展，期望下一步是吸引越南企業和人才來港。他說當地企業不熟悉香港，相信今次外訪可加深他們認識。匯豐香港區行政總裁林慧虹說看好越南發展，估計越南是今年經濟增長最迅速的東盟國家，在金融、醫療、生產和能源科技方面有龐大合作機會。

明報記者 張逸羲 胡志明市報道