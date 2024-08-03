擁越便利店總經營權 扭轉消費模式挑戰大

金源發展於2008年取得越南Circle K經營權，現時分店超過400間，今年內目標500間。按集團2023/24年報，便利店業務收益佔整體近57%，達11.7億元。林世豪說，集團18年前研究進駐越南便利店市場。他說便利店背後有整套供應、採購和物流鏈較士多完善，故當地政府於新冠疫情期間與Circle K合作，向民眾分發物資，有助提升便利店普及度。

指便利店「實際賣的是時間」

林說，集團看準越南經濟發展迅速，人口急速膨脹，由剛進駐時全國人口約8000萬，現已近1億，認為當年決定正確。他稱便利店賣的是時間，「你去超市買支茶7.5至8元，便利店是12至13元，中間4至5元是什麼？是你的時間。你的時間值幾多錢？」

被問到會否到柬埔寨和老撾開分店，林說柬埔寨已有其他便利店，強調經濟發展愈好的地方，時間愈值錢，相反較窮困地區的人，「肯行3個街口去士多買一包檸檬茶，因為大把時間。在香港當然睬你都傻，過馬路都不肯，（客人）不介意為方便付多4至5元」。