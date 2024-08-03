明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

擁越便利店總經營權 扭轉消費模式挑戰大

【明報專訊】金源發展國際實業擁有越南連鎖便利店Circle K的總經營權，集團副主席兼行政總裁林世豪說，目前越南新進零售項目包括大型超市、便利店等只佔整體市場23%，主流仍是士多，當地最大挑戰是扭轉消費模式。他說便利店實際賣的是時間，經濟愈好的地方，時間愈值錢。

金源發展於2008年取得越南Circle K經營權，現時分店超過400間，今年內目標500間。按集團2023/24年報，便利店業務收益佔整體近57%，達11.7億元。林世豪說，集團18年前研究進駐越南便利店市場。他說便利店背後有整套供應、採購和物流鏈較士多完善，故當地政府於新冠疫情期間與Circle K合作，向民眾分發物資，有助提升便利店普及度。

指便利店「實際賣的是時間」

林說，集團看準越南經濟發展迅速，人口急速膨脹，由剛進駐時全國人口約8000萬，現已近1億，認為當年決定正確。他稱便利店賣的是時間，「你去超市買支茶7.5至8元，便利店是12至13元，中間4至5元是什麼？是你的時間。你的時間值幾多錢？」

被問到會否到柬埔寨和老撾開分店，林說柬埔寨已有其他便利店，強調經濟發展愈好的地方，時間愈值錢，相反較窮困地區的人，「肯行3個街口去士多買一包檸檬茶，因為大把時間。在香港當然睬你都傻，過馬路都不肯，（客人）不介意為方便付多4至5元」。

上 / 下一篇新聞

張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬
張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬
接機者有攜相機迎「傳奇級人物」 有稱感張「好攰」
接機者有攜相機迎「傳奇級人物」 有稱感張「好攰」
「黑仔王」確診類風濕關節炎後手甩骱 體院顧問醫生：棄賽非謝影雪選項
「黑仔王」確診類風濕關節炎後手甩骱 體院顧問醫生：棄賽非謝影雪選項
體育園外牆燈光展 連續兩周末撐港隊
體育園外牆燈光展 連續兩周末撐港隊
冠軍公園粉絲同慶 自拍簽名來者不拒 何詩蓓：港應有舞台讓運動員與民同樂
冠軍公園粉絲同慶 自拍簽名來者不拒 何詩蓓：港應有舞台讓運動員與民同樂
單人雙槳排20 趙顯臻：盡力過已無遺憾
單人雙槳排20 趙顯臻：盡力過已無遺憾
剖白傷困備戰歷程 謝影雪：以後更錫自己
剖白傷困備戰歷程 謝影雪：以後更錫自己
兩奧運新丁港將今分途出擊單車短跑
兩奧運新丁港將今分途出擊單車短跑
上半年系統入侵案翻倍 數字辦：部署建演練平台測公家應變
上半年系統入侵案翻倍 數字辦：部署建演練平台測公家應變
應科院總裁不續約 一年3高層離任
應科院總裁不續約 一年3高層離任
食肆次季收益跌2%中餐最差 黃家和：奧運下生意增兩成
食肆次季收益跌2%中餐最差 黃家和：奧運下生意增兩成
潑水節3男涉水槍襲警等 被射仍笑 記者稱保持專業
潑水節3男涉水槍襲警等 被射仍笑 記者稱保持專業
童樂居最後一案 職員虐兒襲擊罪成
童樂居最後一案 職員虐兒襲擊罪成
貓迷博覽會 主辦方稱首日人流增 有展商指生意不樂觀
貓迷博覽會 主辦方稱首日人流增 有展商指生意不樂觀
末屆基準試 英文寫作近半不達標
末屆基準試 英文寫作近半不達標
港大畢業生平均月薪升3.4% 非本地生留港升學跌9.8個百分點
港大畢業生平均月薪升3.4% 非本地生留港升學跌9.8個百分點
涉後梯搶錢 內地婦羅湖被捕
涉後梯搶錢 內地婦羅湖被捕
東南亞米產跌 金源引內地技術救亡 全球暖化影響 籲港大學參與研究農業生物技術
東南亞米產跌 金源引內地技術救亡 全球暖化影響 籲港大學參與研究農業生物技術
李家超總結東盟行 稱達5成果
李家超總結東盟行 稱達5成果
越南香港商會：當地歡迎外資 落戶後支援不多
越南香港商會：當地歡迎外資 落戶後支援不多
參觀港資製衣廠 李：個個款我都鍾意
參觀港資製衣廠 李：個個款我都鍾意
天水圍酒店轉青年宿舍 政府達標1/3 672宿位料10月可住 營運機構梁志祥做主席
天水圍酒店轉青年宿舍 政府達標1/3 672宿位料10月可住 營運機構梁志祥做主席
子欲救無從 父布吉溺斃
子欲救無從 父布吉溺斃
刀傷容貌似父保安 自閉少年認罪判感化
刀傷容貌似父保安 自閉少年認罪判感化
屠龍案控方：串謀協議一直演變 Tg信息證明
屠龍案控方：串謀協議一直演變 Tg信息證明
查案警涉呃疑犯索款 控公職失當2萬元保釋
查案警涉呃疑犯索款 控公職失當2萬元保釋
疑昏迷自炒 司機赤鱲角撞閘亡
疑昏迷自炒 司機赤鱲角撞閘亡
九市速遞：稅務法律貿易數據驗證 粵港澳跨境合作 4項聯通膺制度創新典範
九市速遞：稅務法律貿易數據驗證 粵港澳跨境合作 4項聯通膺制度創新典範
九市速遞：互聯網醫院南沙速遞港藥到戶
九市速遞：互聯網醫院南沙速遞港藥到戶
九市速遞：一體化綜合服務平台 前海‧企業出海e站通啟用
九市速遞：一體化綜合服務平台 前海‧企業出海e站通啟用
九市速遞：皇崗福田地鐵站設自助行李寄存櫃
九市速遞：皇崗福田地鐵站設自助行李寄存櫃
灣區手記：音樂會 ／文：尚東美
灣區手記：音樂會 ／文：尚東美
【Emily】可樂po乒乓婆婆 6小時千分享 借奧運宣傳 國泰貼劍后劍神搭機照
【Emily】可樂po乒乓婆婆 6小時千分享 借奧運宣傳 國泰貼劍后劍神搭機照
【Emily】保護海港協會登報做民調 發展局去信斥內容「誤導」
【Emily】保護海港協會登報做民調 發展局去信斥內容「誤導」
【Emily】加拿分道×加連威老道交界 第二個對角行人過路處啟用
【Emily】加拿分道×加連威老道交界 第二個對角行人過路處啟用
【Emily】賀港將奪牌 工展購物節加碼派福袋
【Emily】賀港將奪牌 工展購物節加碼派福袋