東南亞米產跌 金源引內地技術救亡 全球暖化影響 籲港大學參與研究農業生物技術

明報記者 張逸羲

金源發展旗下的金源米業零售品牌深為港人熟悉，包括金象牌、袋鼠牌、金香牌和櫻城牌等，其中金象牌香米來源地以往曾掀起爭議。身兼香港工業總會常務副主席的林世豪稱，本港入口香米主要來自泰國，與泰國政府以往對外力銷令「泰國香米」深入民心有關，然而其鄰近國家如越南、柬埔寨等水源和風土與泰國相近，現可出產相同甚或更優質香米，故本港拓展向不同東南亞國家採購香米，不再局限於泰國。

向當地米商採購增彈性

林世豪說，金源並無在東南亞自設農場，而是向當地米商採購，「米始終要看天，今年可能A地方適合，明年可能B地方好些」，而採購形式可增加彈性，從不同地方選擇當地最優質的米。

參考工貿署數據，從泰國進口的本港食米比例，自2015年至今年6月都佔整體超過一半；越南維持20%以上，今年上半年則不足15%；柬埔寨維持在個位數比例，今年上半年增加至近13%。單以香米計算，泰國和越南今年上半年入口本港的分別有6.7萬及1.5萬公噸。

北部產米港口南方運輸難

柬國出口不及泰越

被問為何柬國出口本港香米比例不如泰越兩國，林世豪稱當地缺點是基建，柬國產米區位處北部鄰近泰國邊境，當地轉口港則於南方，需從產區沿陸路或河道運送，路途崎嶇。他說內地正與當地合作興建公路，料可提升運輸效率；老撾則山多地少，不宜種植，可靠鐵路發揮物流中心定位。

入口本港 海運主要通道

東盟大興土木 料10年格局變

林說，目前從東南亞入口香米主要靠水路，新冠疫情時與特區政府商討研究陸路運輸作後備，利用定位技術（GPS）記錄貨櫃行蹤，讓海關得以追溯貨物來源。但他說目前鐵路運輸成本較高，首選仍是水路，但東盟多國正大興土木發展基建，相信未來5至10年「格局會完全不同」，屆時會再審視陸路運輸成本。

東盟多國近年經濟起飛，被問有否影響當地對農產品的重視，林世豪說東南亞轉向高技術產業，加上全球暖化令海水水位上漲，導致泰、越和柬等沿海國家土壤鹽化，減少農地供應，難免降低大米產量。他說，東南亞大部分農場已自動化，從內地引入農業技術，如無人機監察和播種，以及超級稻米等雜交或基因改組種子，盡量維持產量穩定。林世豪說本地大學有研發農業生物技術，早前成功復育已絕種的大米品種，認為本港可繼續發展農業科技，鞏固農業產量。