末屆基準試 英文寫作近半不達標

今屆英文科寫作卷要求考生在家長教師會通訊撰文，探討兩項學生常見憂慮（fear）及相應家校解決方法。報告稱表現較弱的考生無法針對憂慮提出解決方案，只給予籠統建議；又有考生過於依賴Firstly、Secondly、Moreover、Furthermore等連接詞，部分篇幅長達700字，遠超400字要求。

普通話科以聆聽與認辨卷的達標率最低，按年跌4.2個百分點至40.3%。報告稱，部分考生未能識別「脫掉口罩呼吸真好」、「我最近手風可不怎麼樣」等句子不符普通話規範。報告另指不少考生拼音卷中寫錯或留空「圍棋古稱『弈』」的「弈」字等。

語文能力評核旨在確保現職或擬任英語或普通話科教師具足夠能力。2024/25學年起不再與考評局合辦該試，改以IELTS（國際英語水平測試制度）、國家語言文字工作委員會普通話水平測試取代。