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貓迷博覽會 主辦方稱首日人流增 有展商指生意不樂觀

【明報專訊】一連3日的「香港貓迷博覽會2024」昨於灣仔會展開幕，不少參展商以折扣優惠招徠，吸引大批市民攜愛貓入場購物，場面墟冚。有市民豪擲數千元買貓糧及零食，有首次參展的商戶期望有6位數營業額，有曾參展的則認為首日人流遜往年。主辦方預計首日入場人數較去屆首日多10%，若走勢不變，3日合計有望超越去年18萬人次紀錄。今屆博覽會較去年增設一個展覽館，並錄得破紀錄200家參展商、超過410個攤位參與。市民只須出示貓的有效針卡，便可攜貓入場。

有首次參展者期望賺6位數

第二次參展的「寵然有限公司」負責人黃小姐表示，檔位主要售賣貓屋、貓罐頭及以貓為主題的文創產品。該公司為吸引顧客，推出四折等優惠。惟她認為首日人流不及去年同期，「今次有心理準備，預測（生意額）唔多」，恐不能超越去年的生意。

首次參展的「POP2MAKE」負責人林先生笑言，有去年參展的檔主告訴他有6位數營業額，故今年參加，期望自己也做到6位數生意額，其主要售賣木、膠及皮製的裝飾品及實用品，截至昨午3時約有20單生意。

貓奴豪擲數千 稱年年支持

有不少「貓奴」帶同「主人」入場購物，第二年來博覽會的黃小姐稱，今年購物較去年闊綽，不為消費設限，已花600元為貓狗購入營養補充品、零食及罐頭等。另一貓奴卓小姐形容今年展覽氣氛熱鬧，許多參展商推出不同優惠，自己已花費3000元為愛貓買主餐及零食等，並稱若明年仍有博覽會將繼續支持，「想省錢一定嚟呢啲地方買」。

主辦方展覽集團有限公司主席王學譜向本報表示，除了首日入場人數較上屆同期多10%外，亦有參展商反映生意較去年升逾10%。他引述早前公布的調查數據稱，養貓每月支出較去年急升26%，加上留港消費的特性，對支撐本地經濟發揮一定作用。

相關字詞﹕ 貓迷 貓迷博覽會

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