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港聞

港聞二

童樂居最後一案 職員虐兒襲擊罪成

【明報專訊】童樂居虐兒案累計34名職員被起訴，其中案發時23歲的被告承認5項虐兒罪，但否認其餘6項虐兒和兩項普通襲擊罪，昨在區院被裁定其中6項罪成，為童樂居最後一宗裁決案件。法官王詩麗指被告在幼兒教育方面具備一定學識和經驗，必然知道自己連環打頭、推胸等會令他們承受不必要苦楚，辯解強詞奪理、前後矛盾。案件押後至8月7日，與被告涉及的另一案一併求情。

指被告有學識 知事主受苦

被告黃潔瑩（現年26歲）被裁定其中4項虐兒罪和兩項普通襲擊罪成，所有控罪發生於2021年9至12月期間，案發時受害兒童均為3歲或以下，其中R僅1歲。控方指男童A在睡牀上，嘗試觸碰另一兒童的右肩時，被告用手推他，捉住其右腳多次向下壓；當A哭泣用手遮住太陽穴時，被告用力扯開他的手。被告另在男童D拾起襪子時打他頭，把襪子丟回給他。另一次事件中，D跟隨被告走向遊樂場，被告反覆推和打他，令他5次跌在地上。

當女童H走近電視機時，被告捉住她左肩向後拖拉，待H回頭時，被告連續敲打H頭部約6次。餘下3罪涉及男童R、X和Y，R嘗試爬上遊樂場太陽傘底部，X和Y則搖動太陽傘的杆，被告推開R和大力將他放在地上，分別拍打3人的頭和臂部。

辯稱護幼童 官斥強詞奪理

被告辯稱A和D欲打其他幼童，遂𢯎A腳底和推開D令他們放鬆；她以為D發脾氣掉襪子，遂模仿D的動作教導他；她稱提醒H坐好，另因太陽傘壞了，示意R、X和Y遠離。

法官指被告辯解強詞奪理，A表現出痛苦和哭泣的表情，被告必然看到，反而更用力拉開和按壓A的腳，又指被告有力度地推胸和拍頭更易令D受傷，與她聲稱避免D撞向搖搖馬的說法相反；被告雖無緊握拳頭打H，但她的動作絕不輕且不必要。

法官亦不接納被告對R、X和Y的行為是想保護他們，指X和Y險些失去平衡，但不至於造成不必要苦楚。因此法官裁定她4項虐兒及兩項普通襲擊罪名成立。

【案件編號：DCCC 148/23】

相關字詞﹕區域法院 幼兒工作員 普通襲擊 虐兒 童樂居

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