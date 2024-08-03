潑水節3男涉水槍襲警等 被射仍笑 記者稱保持專業

3名被告為曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（31歲，紮鐵工人）。

事主無綫電視記者李天耀供稱，當日下午約4時與同事吳家軒、攝影師譚永文在潑水區內「做扒」（直播報道），當時有人走近以水槍射他的臉，包括小朋友及3名被告，他感到「醃眼」、「每次開口就有好大量嘅水（射）入嚟」。李續稱，譚數次勸喻眾人待他們完成工作再玩，但無人聽從，他們唯有到另處繼續工作，未料3名被告繼續跟上；譚向警方求助後才制止。

承認事態未至要報案

控方關注被告射水的力度，李指力度較其他小朋友大，但並非很大分別。控方又問李為何當時仍「笑笑口」，李稱「我唔想喺嗰度表露唔專業嘅態度」。

辯方盤問時，曾維誠一方指李沒有表露不滿的感覺，是因當時不覺受威脅；李則稱自己感到「好煩、唔舒服」。辯方追問李當時無向警方表示安全受威脅，事後無主動報案；李同意，另稱在案發數日後接到公司通知，要到警署助查。代表被告葉嘉健一方質疑，李未有給予足夠指示，令在場者意識到要停止；李稱曾用手擋示意，反問：「咁乜嘢先係足夠嘅instruction（指引）？」

代表被告袁子健一方指李當時能夠選擇在公園或行人路「做扒」，而他選擇在「混戰區」的中央工作，必然有被人射水的風險，該處無規例表明不能「追住射」，李當時亦曾以水槍射路人，或會令別人以為可「玩埋一份」；李同意，亦承認事情未至於要令他報案。

九龍城區議員、前九龍城區居民聯會幹事劉婉燕供稱，她負責籌辦龍城潑水嘉年華，活動規則指明參加者只能在城南道圍封範圍內的馬路射水，不能向工作人員及制服團體射水；若有人違規，或有人被射水而表露不悅，工作人員會上前勸阻。

有警員玩水 辯方質疑主辦規例

曾維誠一方播放片段指當時有市民在行人路射水、用水桶潑水、有警員與市民一同玩水，惟未有人勸阻，問劉是否即使看到違規，但沒有威脅安全就不會阻止；劉稱「可以咁講」，但強調當時警方應是協助角色。袁子健一方質疑活動規則「名存實亡」；劉不同意，指主辦方非執法人員，有需要時會向警方求助。

【案件編號：KCCC 2666/23】