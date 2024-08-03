食肆次季收益跌2%中餐最差 黃家和：奧運下生意增兩成

政府：撇通脹季節因素

數量計按季回升

5個類別中，快餐店及雜類飲食場所收益增加，分別增幅約7.9%及約0.3%。黃家和稱，復活節假期及五一黃金周入境的內地及海外旅客按年雖錄升幅，但不及出境旅客多，影響本地飲食業收益。隨着奧運上月開賽，他稱食肆生意較平日增兩成，設電視的尤其受惠，亦留意到有食肆因而延長營業。他稱「市民消費講心情」，相信奧運熱潮有助刺激市道，料今年第三季表現「不過不失」甚至輕微回升。

酒吧業跌幅收窄 稱北上勢頭減

酒吧業第二季收益約3.4億元，而以「食肆收益數量指數」計則跌9.7%，較今年首季19.9%跌幅收窄。香港酒吧業協會主席錢雋永形容，業界生意額逐漸「恢復元氣」，留意到去年中起的北上消費熱潮在今年第二季「勢頭退減」，加上受惠奧運熱潮，在本港食肆較早關門下不少人約朋友到酒吧觀賞賽事。他稱，不少酒吧均推出飲食優惠吸客，有信心業界今年第三季跌幅會進一步收窄。

九巴增元朗通宵線 便往返皇崗

另外，九巴宣布昨晚起增設通宵路線N276逢周五及周六晚至深夜服務，往返天水圍、洪水橋、元朗及新田。九巴稱，留意到踏入暑假，往返邊境管制站的乘客量上升，故增設相關服務，方便乘客轉乘落馬洲皇崗穿梭巴士，經24小時開放的落馬洲管制站皇崗口岸往返深港。