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港聞

港聞二

食肆次季收益跌2%中餐最差 黃家和：奧運下生意增兩成

【明報專訊】政府統計處昨公布食肆收益及購貨額數據，今年第二季食肆總收益錄得268.6億元，較去年同期跌約2.1%。中式餐館收益約96.9億元，較去年同期下跌7.3%，為5個食肆類別中跌幅最大者（見表）。港餐飲聯業協會會長黃家和分析，復活節假期起不少市民北上消費或外遊，影響本港堂食生意。政府發言人表示，食肆總收益價值下跌受旅客和市民消費模式轉變影響，扣除價格變動及季節性因素後，食肆總收益以數量計按季回升2.1%，反映行業表現回穩。

政府：撇通脹季節因素

 數量計按季回升

5個類別中，快餐店及雜類飲食場所收益增加，分別增幅約7.9%及約0.3%。黃家和稱，復活節假期及五一黃金周入境的內地及海外旅客按年雖錄升幅，但不及出境旅客多，影響本地飲食業收益。隨着奧運上月開賽，他稱食肆生意較平日增兩成，設電視的尤其受惠，亦留意到有食肆因而延長營業。他稱「市民消費講心情」，相信奧運熱潮有助刺激市道，料今年第三季表現「不過不失」甚至輕微回升。

酒吧業跌幅收窄 稱北上勢頭減

酒吧業第二季收益約3.4億元，而以「食肆收益數量指數」計則跌9.7%，較今年首季19.9%跌幅收窄。香港酒吧業協會主席錢雋永形容，業界生意額逐漸「恢復元氣」，留意到去年中起的北上消費熱潮在今年第二季「勢頭退減」，加上受惠奧運熱潮，在本港食肆較早關門下不少人約朋友到酒吧觀賞賽事。他稱，不少酒吧均推出飲食優惠吸客，有信心業界今年第三季跌幅會進一步收窄。

九巴增元朗通宵線 便往返皇崗

另外，九巴宣布昨晚起增設通宵路線N276逢周五及周六晚至深夜服務，往返天水圍、洪水橋、元朗及新田。九巴稱，留意到踏入暑假，往返邊境管制站的乘客量上升，故增設相關服務，方便乘客轉乘落馬洲皇崗穿梭巴士，經24小時開放的落馬洲管制站皇崗口岸往返深港。

相關字詞﹕食肆收益 北上消費 酒吧業 巴黎奧運 飲食業 政府統計處

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