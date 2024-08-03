應科院總裁不續約 一年3高層離任

議員憂慮 關注院方有否檢討

立法會選委界議員江玉歡認為，一年內高層職位多個變動確令人憂慮，從事創科發展要具延續性，關注應科院在有高層離職時有否內部檢討，了解人才短期內離開原因。

據應科院公司架構，行政總裁旗下有CTO、COO及首席財務官（CFO）協助（見圖）。應科院回覆本報稱，前CTO吳其彥及前COO陳滿恒早前分別因個人原因離任，該兩崗位招聘已接近最後階段，預期短期內履新。至於CEO一職，應科院稱今年10月4日任滿前葉成輝會繼續履行職務，確保應科院如常運作。

據應科院年報及LinkedIn資料，吳其彥本身於浸大計算機科學系任教，2020年3月起一直是應科院董事，去年10月轉任CTO，3個月離職；陳滿恒有逾27年創新及科技跨國公司行政管理經驗，2022年11月上任近一年半後離職。

董事：有持續監察 問題不大

對於近年高層多個人事變動，應科院董事趙汝恒表示，當然期望每個員工可長時間在一個機構服務，強調董事局有持續監察，認為問題不大。趙說，葉成輝任內有不少表現，應科院在內地亦有不少據點，在內地知名度提升。趙期望下任CEO對科研有認識，同時具備大型科研機構管理能力，亦要對香港社會、內地及海外的市場有認知。趙表示，在新CEO未上任時會有署任安排，但基於保密原則不能透露。

應科院前董事、立法會科創界議員邱達根回覆查詢認為，高層人員流動「有輪換是正常」，期望新聘兩名高層可盡快上任，於CEO卸任前有交接機會。他認同葉任內表現，期望續任者可同時具備科研及商界經驗。

翻查資料，應科院屬創新科技署轄下5所研發中心之一，在金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技等方面研發；立法會文件顯示，應科院2023/24年度營運開支2.021億元，截至今年3月底有751名員工。