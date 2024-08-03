剖白傷困備戰歷程 謝影雪：以後更錫自己

謝影雪在文中感恩能第四次踏上奧運舞台，透露過去大半年先後受到膝傷和手肘痛、打止痛針後出現藥物敏感，回港後試過手指痛到未能握拍，練習或健身不時「邊做邊喊」，最後經過8次磁力共振、多次超聲波及抽血，離奧運不足一個月確診類風濕關節炎，承認今次出戰個人最後一屆奧運內心矛盾，「一方面我好想去享受，一方面又好想奧運快點完，因為好期待整個人可以放鬆下來一刻」。她稱過去3年已將個人谷至極限，在巴黎奧運已做到目標，「可以打返出一個似謝影雪的比賽給大家睇，雖然今屆成績無上屆咁好，但對於發揮，我是今屆比較滿意」。羽毛球港隊將於明早返港。

另邊廂，兩名滑浪風帆港將鄭清然與馬君正日前以第13及14名完成今屆奧運。鄭清然稱：「贏了一場，好像真的有一刻是曾經站在世界最高點的感覺，原來為了去奧運真的很值得犧牲青春，就是為了這一刻。」馬君正期望今次希望能讓人知道風帆港將的實力，今屆奧運也讓她更清楚知道運動意義不止於獎牌。