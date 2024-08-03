明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

剖白傷困備戰歷程 謝影雪：以後更錫自己

【明報專訊】香港羽毛球首席混雙代表鄧俊文／謝影雪日前在巴黎奧運8強止步作結，飽受傷患困擾的謝影雪昨在社交網發長文剖白備戰奧運的心路歷程，感謝自己身體18年來用到五勞七傷，「抱歉無照顧好，我以後會更愛錫自己了」。

謝影雪在文中感恩能第四次踏上奧運舞台，透露過去大半年先後受到膝傷和手肘痛、打止痛針後出現藥物敏感，回港後試過手指痛到未能握拍，練習或健身不時「邊做邊喊」，最後經過8次磁力共振、多次超聲波及抽血，離奧運不足一個月確診類風濕關節炎，承認今次出戰個人最後一屆奧運內心矛盾，「一方面我好想去享受，一方面又好想奧運快點完，因為好期待整個人可以放鬆下來一刻」。她稱過去3年已將個人谷至極限，在巴黎奧運已做到目標，「可以打返出一個似謝影雪的比賽給大家睇，雖然今屆成績無上屆咁好，但對於發揮，我是今屆比較滿意」。羽毛球港隊將於明早返港。

另邊廂，兩名滑浪風帆港將鄭清然與馬君正日前以第13及14名完成今屆奧運。鄭清然稱：「贏了一場，好像真的有一刻是曾經站在世界最高點的感覺，原來為了去奧運真的很值得犧牲青春，就是為了這一刻。」馬君正期望今次希望能讓人知道風帆港將的實力，今屆奧運也讓她更清楚知道運動意義不止於獎牌。

相關字詞﹕馬君正 鄭清然 香港運動員 滑浪風帆 鄧俊文 謝影雪 羽毛球 巴黎奧運

上 / 下一篇新聞

張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬
張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬
接機者有攜相機迎「傳奇級人物」 有稱感張「好攰」
接機者有攜相機迎「傳奇級人物」 有稱感張「好攰」
「黑仔王」確診類風濕關節炎後手甩骱 體院顧問醫生：棄賽非謝影雪選項
「黑仔王」確診類風濕關節炎後手甩骱 體院顧問醫生：棄賽非謝影雪選項
體育園外牆燈光展 連續兩周末撐港隊
體育園外牆燈光展 連續兩周末撐港隊
冠軍公園粉絲同慶 自拍簽名來者不拒 何詩蓓：港應有舞台讓運動員與民同樂
冠軍公園粉絲同慶 自拍簽名來者不拒 何詩蓓：港應有舞台讓運動員與民同樂
單人雙槳排20 趙顯臻：盡力過已無遺憾
單人雙槳排20 趙顯臻：盡力過已無遺憾
兩奧運新丁港將今分途出擊單車短跑
兩奧運新丁港將今分途出擊單車短跑
上半年系統入侵案翻倍 數字辦：部署建演練平台測公家應變
上半年系統入侵案翻倍 數字辦：部署建演練平台測公家應變
應科院總裁不續約 一年3高層離任
應科院總裁不續約 一年3高層離任
食肆次季收益跌2%中餐最差 黃家和：奧運下生意增兩成
食肆次季收益跌2%中餐最差 黃家和：奧運下生意增兩成
潑水節3男涉水槍襲警等 被射仍笑 記者稱保持專業
潑水節3男涉水槍襲警等 被射仍笑 記者稱保持專業
童樂居最後一案 職員虐兒襲擊罪成
童樂居最後一案 職員虐兒襲擊罪成
貓迷博覽會 主辦方稱首日人流增 有展商指生意不樂觀
貓迷博覽會 主辦方稱首日人流增 有展商指生意不樂觀
末屆基準試 英文寫作近半不達標
末屆基準試 英文寫作近半不達標
港大畢業生平均月薪升3.4% 非本地生留港升學跌9.8個百分點
港大畢業生平均月薪升3.4% 非本地生留港升學跌9.8個百分點
涉後梯搶錢 內地婦羅湖被捕
涉後梯搶錢 內地婦羅湖被捕
東南亞米產跌 金源引內地技術救亡 全球暖化影響 籲港大學參與研究農業生物技術
東南亞米產跌 金源引內地技術救亡 全球暖化影響 籲港大學參與研究農業生物技術
擁越便利店總經營權 扭轉消費模式挑戰大
擁越便利店總經營權 扭轉消費模式挑戰大
李家超總結東盟行 稱達5成果
李家超總結東盟行 稱達5成果
越南香港商會：當地歡迎外資 落戶後支援不多
越南香港商會：當地歡迎外資 落戶後支援不多
參觀港資製衣廠 李：個個款我都鍾意
參觀港資製衣廠 李：個個款我都鍾意
天水圍酒店轉青年宿舍 政府達標1/3 672宿位料10月可住 營運機構梁志祥做主席
天水圍酒店轉青年宿舍 政府達標1/3 672宿位料10月可住 營運機構梁志祥做主席
子欲救無從 父布吉溺斃
子欲救無從 父布吉溺斃
刀傷容貌似父保安 自閉少年認罪判感化
刀傷容貌似父保安 自閉少年認罪判感化
屠龍案控方：串謀協議一直演變 Tg信息證明
屠龍案控方：串謀協議一直演變 Tg信息證明
查案警涉呃疑犯索款 控公職失當2萬元保釋
查案警涉呃疑犯索款 控公職失當2萬元保釋
疑昏迷自炒 司機赤鱲角撞閘亡
疑昏迷自炒 司機赤鱲角撞閘亡
九市速遞：稅務法律貿易數據驗證 粵港澳跨境合作 4項聯通膺制度創新典範
九市速遞：稅務法律貿易數據驗證 粵港澳跨境合作 4項聯通膺制度創新典範
九市速遞：互聯網醫院南沙速遞港藥到戶
九市速遞：互聯網醫院南沙速遞港藥到戶
九市速遞：一體化綜合服務平台 前海‧企業出海e站通啟用
九市速遞：一體化綜合服務平台 前海‧企業出海e站通啟用
九市速遞：皇崗福田地鐵站設自助行李寄存櫃
九市速遞：皇崗福田地鐵站設自助行李寄存櫃
灣區手記：音樂會 ／文：尚東美
灣區手記：音樂會 ／文：尚東美
【Emily】可樂po乒乓婆婆 6小時千分享 借奧運宣傳 國泰貼劍后劍神搭機照
【Emily】可樂po乒乓婆婆 6小時千分享 借奧運宣傳 國泰貼劍后劍神搭機照
【Emily】保護海港協會登報做民調 發展局去信斥內容「誤導」
【Emily】保護海港協會登報做民調 發展局去信斥內容「誤導」
【Emily】加拿分道×加連威老道交界 第二個對角行人過路處啟用
【Emily】加拿分道×加連威老道交界 第二個對角行人過路處啟用
【Emily】賀港將奪牌 工展購物節加碼派福袋
【Emily】賀港將奪牌 工展購物節加碼派福袋