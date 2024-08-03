單人雙槳排20 趙顯臻：盡力過已無遺憾

【明報專訊】香港賽艇隊代表趙顯臻昨午在巴黎奧運出戰男子公開組單人雙槳艇決賽D，以個人最佳時間6分56.65秒完成2000米賽事，總成績排第20名。這名29歲港將期望將來繼續挑戰自我，「明知不可為而為之，盡力過後已無遺憾」。
越級挑戰公開組 似與保特鬥跑
繼2016年里約奧運再次征奧的趙顯臻，越級出戰男子公開組單人雙槳艇，他在初賽划出7分00.29秒排第4跌落復活賽，但他隨後成功「復活」，經過複賽及名次賽後躋身決賽D，爭取第19至24名。趙顯臻在賽事先以1分40.27秒排第2划過頭500米，隨後一路加速升上首名，完成頭1800米仍領先，惟最終力竭下以6分56.65衝線，比摩納哥隊槳手Quentin Antogelli慢1.73秒排第2，總成績位列第20名，無緣改寫羅曉鋒在2004年雅典奧運取得第18名的港將成績。
趙顯臻早前曾於世界盃瑞士站男子輕量級單人雙槳艇奪得金牌，成為港隊史上奪得國際大賽金牌第一人，但他早已明言越級挑戰公開組就像「以小巨人鬥巨人」一樣。面對身形明顯佔優的對手，趙顯臻賽後受訪時直言：「我好像每日都與保特（前牙買加飛人）跑100米，每日都想贏他，雖然暫時未做到，但下次我會做到」。
滿意刷新個人最佳成績
趙顯臻稱決賽D選手實力相若，自己早早爭取領先位置導致最終力竭，面對摩納哥籍對手反超前，他坦言「盡了全力，所以都滿意這成績」，又提及過去甚少連鬥5場賽事，故這是賽艇生涯一個很好經驗，又對能在奧運兩度刷新個人最佳成績感滿意。
無緣東奧歷低潮期
逆境不代表夢想破碎
開賽前趙顯臻曾用力拍打心口，口中念念有詞，他透露是為自己打氣，「我告訴自己，今日已是最後一場比賽，要盡全力令整個奧運、整個比賽周期都是無憾」。他也感激香港巿民支持，「即使我入不到獎牌戰，但他們都沒有放棄去支持香港運動員」。
無緣上屆東京奧運，趙顯臻坦言經歷低潮期，但他未有停下腳步，「每件事都不可以一帆風順，東京奧運可能是我運動生涯中的逆風期，挑戰我能否頂住低潮，然後反彈上來迎巴黎奧運，就像彈弓一樣。你不壓它的話，不會知道潛力有多高」。
趙顯臻過去多次提到為賽艇「玩命」，他相信運動員需勇於挑戰自己搏盡無悔，「逆境不代表夢想破碎，只要保持夢想和信念，終有一天會成功。運動員就是要挑戰自己，明知不可為而為之，盡力過後已無遺憾」。