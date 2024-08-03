「黑仔王」確診類風濕關節炎後手甩骱 體院顧問醫生：棄賽非謝影雪選項

康復需時半年 無時間做手術

身兼中大矯形外科及創傷學系主任的容樹恒歷年治療多名受傷運動員，他昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，謝影雪本已「周身傷」，出戰巴黎奧運前數個月突然身體關節多處腫痛，甚至持拍、刷牙都有困難，「手指都合唔埋」，「唔好話練習，日常生活都有困難」，其後幸好靠藥控制病情，正如其拍檔鄧俊文稱她「食藥多過食飯」。

容樹恒形容謝影雪是「黑仔王」，除在奧運前一個月確診類風濕關節炎，出發前一兩周更右手甩骱需送急症室，她自小至今「甩咗8次（骱）」。容說，謝本應做手術，但沒空窗期，因康復期長達半年，「謝影雪環顧過去10幾年，邊有半年時間畀你做呢啲嘢呢？唔少運動員都係咁，都是負住傷（比賽），隨時整親又再爆出來」。

除非大危險 否則與運動員同行

被問曾否建議謝影雪放棄打羽毛球，容樹恒說會正面鼓勵她，除非性命攸關或有很大危險，否則醫生會與她同行，「一般人可能不打啦，仲打咩？但對她來說好明顯不是一個option（選項），甚至是好低層次的選擇，她最想是可以去到奧運代表香港，同她的partner（拍檔）繼續比賽」。