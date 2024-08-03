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張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬

【明報專訊】衛冕奧運男子花劍個人賽金牌的張家朗昨早返港，甫步出接機大堂即有市民歡呼，「劍神」亦揮手致意。連續於東京、巴黎奧運奪金，張家朗認為是「由上代或再上一代以前的運動員種出來的樹，我們去收成，是很開心的事，不止是這代人的功勞，是每一代的人努力付出（的成果）」；並提及全部港將都努力於奧運爭取成績：「有獎牌的運動員也好，沒有獎牌的運動員也好，都很值得我們尊敬，因為他們都是付出很大的努力，為4年一屆的奧運會爭取自己最好的成績。」

張家朗於奧運男子花劍衛冕，「拿到金牌好開心，成功衛冕到是自己都不敢相信，覺得是一件好難以置信的事，也是好久都無人試過」。高興的同時，他亦不忘提及其他努力奮戰的運動員，「不止是我們劍擊隊，其實全部香港的運動員都是很努力地，在奧運的時候去爭取好的成績」。

兩屆心境相當 開心現場聞港人打氣

上屆東京奧運摘金，今屆巴黎奧運全城期盼再奪佳績。背負期望的張家朗稱，兩屆奧運的心境未有變化，「心情……我自己覺得沒什麼不同，因為我每一屆比賽前，都不想給自己太大壓力，不要想着因為要拿什麼成績而給自己壓力，所以我都是抱着一個放鬆的心態去打，發揮自己應該有的表現」。

今屆賽事不少港人遠赴巴黎，為港隊吶喊助威，張家朗感謝大家支持。「因為我每一場上場的時候都聽到他們喊加油，亦見到香港的區旗在那裏，其實也是一件很開心的事」。被問到何謂香港精神，張淡定回應說是「永不放棄」，全力以赴應對面前的事，一直奮鬥到底（keep going, keep fighting）。

「決三劍」爭議掀起港意兩地罵戰，張家朗認為裁判會對基本規則各有理解，「可能有些裁判會先看腳，有些會先看手」，劍手會因應裁判習慣調整戰術，強調「不存在『黑哨』或偏幫哪一方，裁判是專業，尤其在決賽的裁判，過往一定有很好的經驗、經歷，決賽的裁決沒有問題」。

笑言脷苔因能量啫喱 提女友靦腆

展望未來，包括體育設施建成及個人計劃等，張家朗相信劍擊館建成只是時間問題；而下屆洛杉磯奧運他未想個人目標，想利用長假期休息，亦想回味一下「香港風味」，「返到香港，我想食啲香港嘢」。今屆香港花劍男團未能晉身奧運，他希望下屆奧運力爭團體賽出線。

張家朗勝出比賽後會伸脷慶祝，有記者昨引述網民說見他伸脷時「脷苔厚、顏色有些青」，張家朗笑說應是飲用大量能量啫喱及飲品導致，「應該不是好關（脷苔）事」。對於近日坊間盛傳張家朗與法國劍擊運動員Solène Butruille拍拖，昨有記者提問是否屬實，張家朗聞言即面露甜笑，略帶靦腆笑說：「大家都看到是怎樣，我也沒什麼可以說給大家知。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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