灣區手記：音樂會 ／文：尚東美

除了聽演奏外，吸引記者的還有指揮家和團員之間的合作，團員的樂器有小提琴、中提琴、大提琴、長短笛、小號大號，還有敲擊樂器。記者注意到有負責敲擊樂的團員，在一首曲目內換了很多次器材，有時是連續更換，且動作有條不紊。聽說有些團員今年4月才招募進團，有些原本習慣單獨演奏，能在短短幾個月內訓練合作得如此有默契，真的很令人敬佩。

整個表演過程很順利，不過觀眾席出現了小插曲。演奏期間，有兩個觀眾不小心弄出聲響，在只有音樂環繞的室內，這些聲音很突兀，引起周邊觀眾注目。其中一次是記者前排觀眾手機掉落，瞬間引起周邊人投來注視，記者注意到有觀眾還特意轉頭尋找聲音來源，當他發現是誰弄出聲響，就盯着該名觀眾幾秒，以表達不滿被打擾的情緒；另一次則是記者前兩排的觀眾好像掉了書本，而該名剛才「轉頭」觀眾又立刻探頭盯着，看來真是一個很熱愛音樂又很認真的觀眾。

文：尚東美