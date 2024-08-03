九市速遞：稅務法律貿易數據驗證 粵港澳跨境合作 4項聯通膺制度創新典範

數據顯示，過去9年廣東自貿區共設立粵港澳聯營律師事務所20間、港澳青年創新創業基地累計孵化創業團隊2251間，累計進駐港澳企業2.6萬間；實際利用港澳資509億美元，佔廣東自貿區實際利用外資的九成以上。

於周二（7月30日）發布會上，張勁松指出，過去9年廣東自貿區聚焦投資貿易便利化、金融開放創新、粵港澳合作等領域的制度創新，每年省自貿辦亦會評選最佳制度創新例子，去年15項例子有4項涉及粵港澳合作，包括港澳居民參保繳費跨境便利服務機制、港澳律師執業孵化站、跨境貿易檢驗檢測標準「軟聯通」、粵澳「跨境數據驗證」。

前海跨境聯通促進貿易

張勁松表示，南沙推出的港澳居民參保繳費機制，強化與港澳社會保障機制對接，避免雙重繳費；前海的跨境貿易「軟聯通」，促進深港兩地檢驗監管規則和檢測標準銜接，縮短通關時間，對貿易增長的幫助十分明顯。他稱，明年廣東自貿區成立10周年將會繼續創造有利於粵港澳合作、方便企業和民眾的創新制度。