高危孕婦服低劑量阿士匹靈 早產妊娠毒血症風險減四成

篩查服務最快明年初擴至東區醫院

妊娠毒血症影響全球約2%至8%孕婦，每年有7.6萬名婦女和50萬名嬰兒因此死亡，而傳統以懷孕20周後出現高血壓和蛋白尿作為妊娠毒血症診斷指標。

中大醫學院婦產科學系與9個亞洲地區的婦產科團隊合作，於2019年8月至2022年2月利用「FMF三重檢測」為42,897名早孕期孕婦做早產妊娠毒血症檢測，並為高風險孕婦在懷孕16周前至36周期間提供低劑量阿士匹靈作預防方案，分析在亞洲推行早產妊娠毒血症篩查及預防的成效。

研究結果顯示，88%參與研究的亞洲孕婦接受上述妊娠併發症檢測方法，且證實為高危孕婦處方低劑量阿士匹靈，有助降低患早產妊娠毒血症或早發性妊娠毒血症風險分別41%和54%，出現自發性早產和胎死腹中的風險分別減少55%和66%。

中大：推動訂為早孕期產檢項目

中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤表示，早產妊娠毒血症檢測概念及工具雖來自西方國家，但研究顯示亞洲各地孕婦均接受此篩查及預防方案。她認為此研究將有助推動全球將早產妊娠毒血症篩查及預防訂為早孕期產檢項目之一。

中大醫學院與威院婦產科團隊2022年4月起在威院產科門診為逾1萬名孕婦提供免費早孕期妊娠毒血症篩查，利用FMF三重檢測評估患妊娠毒血風險，並處方低劑量阿士匹靈等預防措施。威院婦產科顧問醫生華綺敏表示，至今識別1350名高風險孕婦並安排覆診，與2022年同期對比，孕婦出現早產妊娠毒血症風險減四成。