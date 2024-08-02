明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

高危孕婦服低劑量阿士匹靈 早產妊娠毒血症風險減四成

【明報專訊】妊娠毒血症是婦女懷孕期間出現併發症及死亡的主因。中大醫學院婦產科學系研究證實早孕期「早產妊娠毒血症」篩查廣為亞洲孕婦接受，同時發現服用低劑量阿士匹靈有助高危孕婦減少41%患早產妊娠毒血症風險。威院前年起為孕婦提供免費早孕期妊娠毒血症篩查，有關篩查服務最快明年初擴展至東區醫院，餘下6間設產科的公院亦會陸續引入。

篩查服務最快明年初擴至東區醫院

妊娠毒血症影響全球約2%至8%孕婦，每年有7.6萬名婦女和50萬名嬰兒因此死亡，而傳統以懷孕20周後出現高血壓和蛋白尿作為妊娠毒血症診斷指標。

中大醫學院婦產科學系與9個亞洲地區的婦產科團隊合作，於2019年8月至2022年2月利用「FMF三重檢測」為42,897名早孕期孕婦做早產妊娠毒血症檢測，並為高風險孕婦在懷孕16周前至36周期間提供低劑量阿士匹靈作預防方案，分析在亞洲推行早產妊娠毒血症篩查及預防的成效。

研究結果顯示，88%參與研究的亞洲孕婦接受上述妊娠併發症檢測方法，且證實為高危孕婦處方低劑量阿士匹靈，有助降低患早產妊娠毒血症或早發性妊娠毒血症風險分別41%和54%，出現自發性早產和胎死腹中的風險分別減少55%和66%。

中大：推動訂為早孕期產檢項目

中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤表示，早產妊娠毒血症檢測概念及工具雖來自西方國家，但研究顯示亞洲各地孕婦均接受此篩查及預防方案。她認為此研究將有助推動全球將早產妊娠毒血症篩查及預防訂為早孕期產檢項目之一。

中大醫學院與威院婦產科團隊2022年4月起在威院產科門診為逾1萬名孕婦提供免費早孕期妊娠毒血症篩查，利用FMF三重檢測評估患妊娠毒血風險，並處方低劑量阿士匹靈等預防措施。威院婦產科顧問醫生華綺敏表示，至今識別1350名高風險孕婦並安排覆診，與2022年同期對比，孕婦出現早產妊娠毒血症風險減四成。

相關字詞﹕孕婦 阿士匹靈 中大醫學院

上 / 下一篇新聞

指科技城環評違例 社工申覆核 稱擴範圍無再諮詢違程序公義 政府：不停止推展
指科技城環評違例 社工申覆核 稱擴範圍無再諮詢違程序公義 政府：不停止推展
屠龍案官提醒陪審團：Tg信息未必全真
屠龍案官提醒陪審團：Tg信息未必全真
涉8‧31襲警阻差 5男罪成候判
涉8‧31襲警阻差 5男罪成候判
暴動罪脫後發還原審 法律學生終極上訴
暴動罪脫後發還原審 法律學生終極上訴
獲特首到訪 稱港壓力大暫不擬開港店 港夫越妻餐廳：越成長快 營商限制多
獲特首到訪 稱港壓力大暫不擬開港店 港夫越妻餐廳：越成長快 營商限制多
初嘗蛋咖啡 特首即愛上
初嘗蛋咖啡 特首即愛上
晤越主席副總理 李：將簽30合作備忘
晤越主席副總理 李：將簽30合作備忘
研拓東南亞市場 WeLab：越條件充沛
研拓東南亞市場 WeLab：越條件充沛
選民跌3年 新登記者10年低
選民跌3年 新登記者10年低
感謝習回信寧波籍港企業家 李：續融國家大局
感謝習回信寧波籍港企業家 李：續融國家大局
英外相晤王毅籲釋黎智英 港府：不容干預司法
英外相晤王毅籲釋黎智英 港府：不容干預司法
籲放過幼蜆 水口派尺助識辨
籲放過幼蜆 水口派尺助識辨
蔡天鳳前家姑案 再准押後下月訊
蔡天鳳前家姑案 再准押後下月訊
可疑帳號警示擴櫃枱網銀 連手機App覆蓋增至八成轉帳 年底涵櫃員機
可疑帳號警示擴櫃枱網銀 連手機App覆蓋增至八成轉帳 年底涵櫃員機
私隱專員拍片示範換面 籲防深偽詐騙
私隱專員拍片示範換面 籲防深偽詐騙
警破冒官員騙黨 檢警察公安假證
警破冒官員騙黨 檢警察公安假證
購消防車存缺陷 政府獲賠7700萬
購消防車存缺陷 政府獲賠7700萬
國安條例生效未獲減刑 馬俊文覆核案10月開審
國安條例生效未獲減刑 馬俊文覆核案10月開審
巡700舊樓發5000通知 消防擬控264張未遵辦
巡700舊樓發5000通知 消防擬控264張未遵辦
內地客1.2萬免稅額擴至所有口岸
內地客1.2萬免稅額擴至所有口岸
踢劫七旬婦碌卡5萬 地盤工囚42月
踢劫七旬婦碌卡5萬 地盤工囚42月
月台紅衫變黃衫 幫到就幫長駐站
月台紅衫變黃衫 幫到就幫長駐站
警涉索款稱助和解 疑犯報案揭發
警涉索款稱助和解 疑犯報案揭發
的士業者倡網約系統顯示目的地
的士業者倡網約系統顯示目的地
中大政政學院成立 外籍學者李磊任院長
中大政政學院成立 外籍學者李磊任院長
段指換徽獲執委會通過 查逸超稱校董會只獲知會
段指換徽獲執委會通過 查逸超稱校董會只獲知會
潮行GBA：關於他們在廣州Cosplayer這件事
潮行GBA：關於他們在廣州Cosplayer這件事
灣區手記：小貼士／文：尚東美
灣區手記：小貼士／文：尚東美
【Emily】香港館參與穗書節 「出版業不能再單靠本地市場」 業界10月赴法蘭克福書展
【Emily】香港館參與穗書節 「出版業不能再單靠本地市場」 業界10月赴法蘭克福書展
【Emily】禁餵野鴿修例生效 最高罰10萬囚1年
【Emily】禁餵野鴿修例生效 最高罰10萬囚1年
【Emily】西九推新標誌「WestK」 稱顯文化樞紐地位
【Emily】西九推新標誌「WestK」 稱顯文化樞紐地位
【Emily】喵坊創辦人葉文琪退任職務 仍是大股東
【Emily】喵坊創辦人葉文琪退任職務 仍是大股東
【Emily】「發哥名健鋒樣」fb周圍add人 當事人提醒：假帳戶
【Emily】「發哥名健鋒樣」fb周圍add人 當事人提醒：假帳戶
【Emily】李家超大仔代表恒生 出席貿發局蘇港大會
【Emily】李家超大仔代表恒生 出席貿發局蘇港大會