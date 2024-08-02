段指換徽獲執委會通過 查逸超稱校董會只獲知會

中大前年10月更換校徽，不少持份者不滿校方欠諮詢，校方8日後復用舊校徽。中大校董會本周一決議後，段崇智周二發文回應，指2022年9月獲時任校董會執行委員會通過。據悉，查逸超前晚（7月31日）致函校董和中大管理層反駁，稱按照會議紀錄和資料，中大管理層只知會校董會執行委員有新校徽，強調並非通過，事件沒經正式討論。

中大校董兼立法會議員劉國勳昨在社交媒體發文，透露查逸超前日已要求段崇智回信，指段須「嚴正聲明其說法與事實不符」，包括解釋校方前年只「知會」，未請求校董會執委會「批准」使用新校徽。校董會日前決議亦指出段崇智會為事件負全責，但劉形容絲毫未見段表示如何為事件負責。

撤回新徽「剩餘預算全退中央基金」

中大澄清聲明發布一日下架

此外，中大前年獲逾千萬元撥款，用於換校徽等項目，查逸超日前稱校方已使用逾400萬元。劉國勳及另一議員校董張宇人先後質疑餘款下落不明。中大周二晚曾發出「澄清失實傳聞」聲明，指撤回新校徽後「剩餘預算全數退回大學中央基金」，但聲明一日後下架。本報查詢下架原因，中大昨表示沒補充。

劉國勳稱據他理解，中大當時向中央基金退回約1200萬元，惟同日以「60周年校慶」為由，獲約1200萬元撥款，稱段崇智「調撥大額款項」，但劉及其他校董全不知情，認為中大作為公帑資助大學，須徹查款項去向、撥款是否符合程序等。