明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

段指換徽獲執委會通過 查逸超稱校董會只獲知會

【明報專訊】中文大學前年換校徽風波拉鋸至今，校董會本周一決議中大高層誤判。校長段崇智日前重申，換校徽前獲時任校董會執行委員會通過換徽。據悉，中大校董會主席查逸超前晚致函校董，反駁段的說法，強調校董會當時只獲知會，並無通過項目。

中大前年10月更換校徽，不少持份者不滿校方欠諮詢，校方8日後復用舊校徽。中大校董會本周一決議後，段崇智周二發文回應，指2022年9月獲時任校董會執行委員會通過。據悉，查逸超前晚（7月31日）致函校董和中大管理層反駁，稱按照會議紀錄和資料，中大管理層只知會校董會執行委員有新校徽，強調並非通過，事件沒經正式討論。

中大校董兼立法會議員劉國勳昨在社交媒體發文，透露查逸超前日已要求段崇智回信，指段須「嚴正聲明其說法與事實不符」，包括解釋校方前年只「知會」，未請求校董會執委會「批准」使用新校徽。校董會日前決議亦指出段崇智會為事件負全責，但劉形容絲毫未見段表示如何為事件負責。

撤回新徽「剩餘預算全退中央基金」

中大澄清聲明發布一日下架

此外，中大前年獲逾千萬元撥款，用於換校徽等項目，查逸超日前稱校方已使用逾400萬元。劉國勳及另一議員校董張宇人先後質疑餘款下落不明。中大周二晚曾發出「澄清失實傳聞」聲明，指撤回新校徽後「剩餘預算全數退回大學中央基金」，但聲明一日後下架。本報查詢下架原因，中大昨表示沒補充。

劉國勳稱據他理解，中大當時向中央基金退回約1200萬元，惟同日以「60周年校慶」為由，獲約1200萬元撥款，稱段崇智「調撥大額款項」，但劉及其他校董全不知情，認為中大作為公帑資助大學，須徹查款項去向、撥款是否符合程序等。

相關字詞﹕查逸超 段崇智 中大校徽 中文大學

上 / 下一篇新聞

指科技城環評違例 社工申覆核 稱擴範圍無再諮詢違程序公義 政府：不停止推展
指科技城環評違例 社工申覆核 稱擴範圍無再諮詢違程序公義 政府：不停止推展
屠龍案官提醒陪審團：Tg信息未必全真
屠龍案官提醒陪審團：Tg信息未必全真
涉8‧31襲警阻差 5男罪成候判
涉8‧31襲警阻差 5男罪成候判
暴動罪脫後發還原審 法律學生終極上訴
暴動罪脫後發還原審 法律學生終極上訴
獲特首到訪 稱港壓力大暫不擬開港店 港夫越妻餐廳：越成長快 營商限制多
獲特首到訪 稱港壓力大暫不擬開港店 港夫越妻餐廳：越成長快 營商限制多
初嘗蛋咖啡 特首即愛上
初嘗蛋咖啡 特首即愛上
晤越主席副總理 李：將簽30合作備忘
晤越主席副總理 李：將簽30合作備忘
研拓東南亞市場 WeLab：越條件充沛
研拓東南亞市場 WeLab：越條件充沛
選民跌3年 新登記者10年低
選民跌3年 新登記者10年低
感謝習回信寧波籍港企業家 李：續融國家大局
感謝習回信寧波籍港企業家 李：續融國家大局
英外相晤王毅籲釋黎智英 港府：不容干預司法
英外相晤王毅籲釋黎智英 港府：不容干預司法
籲放過幼蜆 水口派尺助識辨
籲放過幼蜆 水口派尺助識辨
蔡天鳳前家姑案 再准押後下月訊
蔡天鳳前家姑案 再准押後下月訊
可疑帳號警示擴櫃枱網銀 連手機App覆蓋增至八成轉帳 年底涵櫃員機
可疑帳號警示擴櫃枱網銀 連手機App覆蓋增至八成轉帳 年底涵櫃員機
私隱專員拍片示範換面 籲防深偽詐騙
私隱專員拍片示範換面 籲防深偽詐騙
警破冒官員騙黨 檢警察公安假證
警破冒官員騙黨 檢警察公安假證
購消防車存缺陷 政府獲賠7700萬
購消防車存缺陷 政府獲賠7700萬
國安條例生效未獲減刑 馬俊文覆核案10月開審
國安條例生效未獲減刑 馬俊文覆核案10月開審
巡700舊樓發5000通知 消防擬控264張未遵辦
巡700舊樓發5000通知 消防擬控264張未遵辦
內地客1.2萬免稅額擴至所有口岸
內地客1.2萬免稅額擴至所有口岸
踢劫七旬婦碌卡5萬 地盤工囚42月
踢劫七旬婦碌卡5萬 地盤工囚42月
月台紅衫變黃衫 幫到就幫長駐站
月台紅衫變黃衫 幫到就幫長駐站
警涉索款稱助和解 疑犯報案揭發
警涉索款稱助和解 疑犯報案揭發
的士業者倡網約系統顯示目的地
的士業者倡網約系統顯示目的地
中大政政學院成立 外籍學者李磊任院長
中大政政學院成立 外籍學者李磊任院長
高危孕婦服低劑量阿士匹靈 早產妊娠毒血症風險減四成
高危孕婦服低劑量阿士匹靈 早產妊娠毒血症風險減四成
潮行GBA：關於他們在廣州Cosplayer這件事
潮行GBA：關於他們在廣州Cosplayer這件事
灣區手記：小貼士／文：尚東美
灣區手記：小貼士／文：尚東美
【Emily】香港館參與穗書節 「出版業不能再單靠本地市場」 業界10月赴法蘭克福書展
【Emily】香港館參與穗書節 「出版業不能再單靠本地市場」 業界10月赴法蘭克福書展
【Emily】禁餵野鴿修例生效 最高罰10萬囚1年
【Emily】禁餵野鴿修例生效 最高罰10萬囚1年
【Emily】西九推新標誌「WestK」 稱顯文化樞紐地位
【Emily】西九推新標誌「WestK」 稱顯文化樞紐地位
【Emily】喵坊創辦人葉文琪退任職務 仍是大股東
【Emily】喵坊創辦人葉文琪退任職務 仍是大股東
【Emily】「發哥名健鋒樣」fb周圍add人 當事人提醒：假帳戶
【Emily】「發哥名健鋒樣」fb周圍add人 當事人提醒：假帳戶
【Emily】李家超大仔代表恒生 出席貿發局蘇港大會
【Emily】李家超大仔代表恒生 出席貿發局蘇港大會