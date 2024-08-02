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港聞

港聞二

中大政政學院成立 外籍學者李磊任院長

【明報專訊】中文大學政治與行政學系及部分同屬社會科學院的課程，昨日起正式併入新設的政務與政策科學學院（下稱政政學院），由專研亞洲和中國政治的學者李磊（Pierre F. Landry，圖）擔任首任院長。政治與行政學系系會主席戴晉睿表示，中大「政政」以比較政治及大中華研究等範疇聞名，盼院方日後仍能保留香港政治專題、文化政治學及民主化等選修科目，延續政政原有特色。

創立於1970年的中大政政系近年醞釀重組，中大社會科學院2022年中起展開諮詢，指出政政系收生人數和分數欠佳，研究整合重疊課程，中大校董會今年2月通過方案。

政政學院昨正式成立，下設政治與行政學、數據科學與政策研究、全球研究共3個本科課程。政政學系的網頁昨亦已更新，改成政政學院。首任院長李磊撰歡迎辭，稱鑑於香港在大中華以至亞洲的獨特地位，學院內的學者對香港、中國研究極富經驗，但由不同國家、國際組織、企業及公民建構的國際環境，對如何理解地方及全球治理如何演變和相互影響至關重要，因此學院亦歡迎研究不同地域的學者。

翻查資料，李磊曾任中大「中國研究服務中心」聯席主任，中心收藏大饑荒、文革等國情資料，校方在2020年底宣布重組中心。當時有指中大因政治受壓作出決定，校方後來澄清「絕無其事」。李磊當年在重組消息公布前一個月請辭，掀起揣測，另一時任聯席主任趙志裕曾指李磊「因對中心的發展方向有不同意見」請辭。

政政系併入學院 系會盼延續政政原有特色

政政系會主席戴晉睿昨向本報說，中大一直將重組方案演繹成「行政重組」而非課程改革，認為新學院有必要延續政政原有元素。他期望未來的政政課程維持小班教學傳統。

戴晉睿提及，新學院將組成「院務會」取代以往的「系務會」，預料會維持本科生及研究生代表各一席，以反映3個本科課程的學生聲音。他稱以往政政學系與系會的互信程度高，期望新學院日後仍能與學生會維持良好溝通。

相關字詞﹕中大政政 中文大學

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