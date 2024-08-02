的士業者倡網約系統顯示目的地

稱行家不止睇價 考慮順路否

何又稱，司機各有偏好，「有人鍾意見到客就接，最好單接單，所以網約同街客都做，有人鍾意做長途大單，所以等網約」，自己則日均生意三成為網約、七成為街客。他認同的士車隊網約收費可較高，不排除有車隊司機減少接街客，但亦需視乎車隊推出後客源會否改變，街客還是網約客較多、司機經車隊接單時網約系統會否顯示行程目的地等。

何稱，如系統不顯示目的地，司機可能因怕不順路影響交更、不接網約客，倘顯示目的地則方便司機規劃，更能鼓勵司機街客或網約客均接。

獲發車隊牌照營辦商「Big Boss Taxi」的車隊營運經理趙晉豪強調，如非預約車隊中的豪華的士，僅網約普通車隊的士收費與按表價錢不會相差太遠。趙又認為，實際上在網約平台召喚的士已成常態，市民習慣網約收費。他同意網約平台應向司機顯示行程目的地，認為有助拉近司機與乘客期望，減少爭拗。

另一獲發牌車隊「星群的士」的董事鄭敏怡稱，司機如揀客會少了做生意機會，不認為司機會只做網約單，相信市場會調節。