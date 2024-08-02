的士業者倡網約系統顯示目的地

【明報專訊】運輸署前日批出5個的士車隊牌照，車隊的士在街上兜客要按咪表收費；如載網約客則可自訂收費，在網約平台事先與客協定，料較咪表為高。對於司機會否寧等網約單而減少接街客、令市民日後「焗搭」貴的士，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強昨稱不排除有此情况，但料於繁忙時間才可能出現，因一般而言僅早晚繁忙時間才有較多網約單，其餘時間司機亦需靠街客。何認為司機會考慮是否順路，未必因收費較高便傾向等網約單。
稱行家不止睇價 考慮順路否
何又稱，司機各有偏好，「有人鍾意見到客就接，最好單接單，所以網約同街客都做，有人鍾意做長途大單，所以等網約」，自己則日均生意三成為網約、七成為街客。他認同的士車隊網約收費可較高，不排除有車隊司機減少接街客，但亦需視乎車隊推出後客源會否改變，街客還是網約客較多、司機經車隊接單時網約系統會否顯示行程目的地等。
何稱，如系統不顯示目的地，司機可能因怕不順路影響交更、不接網約客，倘顯示目的地則方便司機規劃，更能鼓勵司機街客或網約客均接。
獲發車隊牌照營辦商「Big Boss Taxi」的車隊營運經理趙晉豪強調，如非預約車隊中的豪華的士，僅網約普通車隊的士收費與按表價錢不會相差太遠。趙又認為，實際上在網約平台召喚的士已成常態，市民習慣網約收費。他同意網約平台應向司機顯示行程目的地，認為有助拉近司機與乘客期望，減少爭拗。
另一獲發牌車隊「星群的士」的董事鄭敏怡稱，司機如揀客會少了做生意機會，不認為司機會只做網約單，相信市場會調節。