月台紅衫變黃衫 幫到就幫長駐站

明報記者 陳在心

石硤尾超級大站「元老」 助購票兌錢

「石硤尾當時是『超級大站』，因地面佈滿往荃灣、美孚、葵芳等巴士路線；巴士抵達時，搭地鐵的市民由站頭排到站尾。」1979年10月1日觀塘線首日通車，初期來往觀塘至石硤尾9站。當年21歲的Winnie獲聘公關助理（Courtesy Girl），她形容被要求「做事要快、行路要快、說話要清楚」，需在閘機旁和大堂協助乘客買車票及「唱錢」等，「都開心，因為幫到人」。

Winnie及後任職站務主任需輪班，最早凌晨3時45分起牀，5時半回站「開檔」，「開客務中心、電梯等，另要做inspection（檢查）」。車站24小時運作，工作時間不定，但她仍會遇上熟悉的面孔，例如逢周日來為八達通增值的客人，原來是兒子的中學校長，因緣際會下更獲邀加入家教會，「很特別的緣分」。

當年19歲的Ling中學畢業後，45年來一直服務黃大仙站。談及最深刻回憶，Ling憶述去年9月初經歷世紀暴雨，車站嚴重水浸，「由凌晨3時留意手機短訊……到了滿地泥濘的女更衣室，要攞櫈爬上去換衫」。後來Ling負責在月台車頭位置看列車進出及協助乘客上落車，有婆婆拖着小孩道謝，令她很窩心。

黑雨浸站照開工 難忘婆孫道謝

轉眼年屆退休之齡，Winnie及Ling見證車站近年經歷社會急劇變化，Winnie重申公司宗旨仍以服務為先，「（新冠）疫情期間很多人病了，車站同事都加班，維持基本人手；水浸也好，我們都是盡量（讓車站）回復正常服務」。兩人說，多年來工作範疇及乘客要求亦有轉變，但儘管資訊科技發達，還是有人需要她們服務，「比較多是長者，就是要耐性地聆聽，幫到就幫」。