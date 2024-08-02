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港聞

港聞二

踢劫七旬婦碌卡5萬 地盤工囚42月

【明報專訊】23歲印度裔地盤工人涉去年8月在中環和安樓外從後踢倒72歲老婦後劫去手提電話及銀包，並盜用銀包內多張信用卡簽帳購物逾5.3萬元，被控一項搶劫、9項盜竊罪及5項企圖盜竊罪，昨於荃灣裁判法院（暫代區院）承認所有控罪。暫委法官祁士偉判刑稱案情嚴重，被告以武力對待老年婦人為加刑因素，認罪扣減後判監42個月。

求情稱醉酒非預謀 事主即日出院

被告文利安（23歲，地盤工人）承認15項控罪。法官判刑時引述辯方求情稱，被告案發時因醉酒失去自控能力，非預謀地犯案，現已後悔，而事主當日已出院。法官續稱，被告干犯的搶劫罪涉及使用武力，案情嚴重；而另外14項盜竊及企圖盜竊罪較小型，短暫使用了盜去的信用卡，考慮到總刑期原則，終判處被告監禁42個月。

承認案情稱，2023年8月13日早上11時10分，被告在中環和安樓外襲擊事主，事主從後被踢跌落地，被告隨即打開事主的袋，劫去11張信用卡、現金3000元及一部手提電話等。事主及後被送往瑪麗醫院，檢查發現其左面及右手肘有瘀傷及擦傷。

案情續稱，被告劫去11張信用卡後，於即日及翌日使用其中5張卡進行未經授權交易，包括購買金鏈、兩部iPhone、一個Gucci銀包，並到Vans購買一雙鞋、在Nike購買衣服及袋及到麥當勞購買漢堡包。被告另曾嘗試購買一部iPhone及一包香煙等不果。有閉路電視拍到被告於商店付款過程，他同月15日被捕，當場檢獲Gucci銀包、Vans鞋及Nike上衣，後在家中被搜出其餘涉案物品，他在警誡下保持緘默。

【案件編號：DCCC 1270/23】

相關字詞﹕區域法院 盜竊罪 搶劫

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