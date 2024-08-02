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港聞

港聞二

內地客1.2萬免稅額擴至所有口岸

【明報專訊】旅遊發展局昨公布，今年1月至6月整體訪港旅客錄約2100萬人次，按年增約六成，過夜客佔約半數，當中訪港過夜會展旅客錄得70萬人次，回復至2018年同期約80%，是復蘇最快客群；旅發局稱已成功競投及促成逾60個大型國際會展活動，由今年至2026年間在港舉行。另外，訪港內地旅客入境內地的免稅額由人民幣5000元提高至1.2萬元的措施，昨起擴展至所有口岸，政府相信措施有助推動多元化旅遊發展及刺激本港零售市道。　

半年70萬過夜會展客 2018年八成

旅發局表示，今年1月至6月間訪港過夜會展旅客人均消費超過8000元，較整體旅客多約兩至三成；過夜會展旅客的留港時間亦較長，平均留港3.7晚，整體旅客則平均留港3.2晚，這批旅客中有50%來自國際市場，比例較整體旅客佔約25%為多。

旅局：今年至後年60會展活動

旅發局續稱，推動會展旅遊有助吸引更多國際旅客訪港，局方已成功競投及促成逾60個大型國際會展活動由今年至2026年在港舉行，主題除了較常見的創新科技、醫學、金融保險外，也有航空、建築、教育等範疇的會展活動。局方預計，這些活動總參與人數最少22萬，當中內地及海外訪客料佔最少18萬人，印證本港「國際會展之都」的地位。

60個大型國際會展活動中，不少是首次在港舉辦，其中「國際幹細胞研究學會（ISSCR）2025年年會」是全球最大的幹細胞研究與再生醫學國際盛會，會於2025年6月舉行；2026年9月亦會首辦「世界癌症大會World Cancer Congress 2026」，是全球最大型抗癌會議。

另外，中央政府昨起將內地旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由人民幣5000元提高至1.2萬元、同時保留在免稅店額外購買人民幣3000元免稅商品政策的措施，擴展至所有口岸。

相關措施7月1日起已於羅湖及福田（落馬洲支線）等6個陸路口岸實施。政府發言人相信措施有助為內地旅客的訪港旅程帶來更豐富購物體驗，推動多元化旅遊發展，並刺激本港零售市道；政府已在不同口岸擺放宣傳品，並透過內地流動電話通訊商發放短訊予入境內地旅客宣傳措施。

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