巡700舊樓發5000通知 消防擬控264張未遵辦

消防以「風險為本」原則選擇巡查約1000幢樓宇，考慮因素包括是否1987年前建成大廈、管理較差的「三無大廈」及單梯設計樓宇等。已巡查約700幢中，油尖旺區、東區及深水埗區樓宇佔整體近半。消除火警危險通知書方面，涉防煙門被楔開及損壞的數目分別有1600張及1430張，涉阻塞逃生途徑則有836張。

防煙門楔開損壞路塞 佔總數3/4

消防區長（港島東）黎健武稱，防煙門應處於關閉狀態，不排除大廈使用者「貪方便」把紙或其他物品置於防煙門底部，方便出入；一旦火警，濃煙及熱力可透過已打開的防煙門湧入逃生途徑，構成很大危險。

本報昨日於佐敦部分樓宇觀察，其中統一大廈張貼通告稱，消防處最近巡查發現各樓層防煙門經常被長期打開，提醒住戶保持防煙門常關，惟其中一層防煙門在有提示下仍被打開；而大廈部分樓層的防煙門亦有家居垃圾及冷氣等雜物阻塞。

上半年檢控逾千未遵辦個案

另外，消防處加強第572章《消防安全（建築物）條例》執法，收緊處理延長遵從「消防安全指示」時限的申請。今年上半年已檢控逾1000宗到期而未能遵從「消防安全指示」個案，檢控數目是去年全年300多宗3倍。

副消防總長（樓宇改善）翁錦雄表示，會因應不同樓宇情况衡量大廈有否盡力完成工程，例若安全指示僅發出一年，調查後認為有關樓宇需時跟進，包括正與業主討論如何執行及已聘請承辦商等，便會延長要求執行指示的期限；相反若安全指示已發出3至6年，大廈仍以與業主商討為藉口，並在消防協助下仍未遵辦，便可能檢控，一經定罪最高可罰款10萬元及就罪行持續每日罰款1萬元。