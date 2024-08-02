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港聞

港聞二

警破冒官員騙黨 檢警察公安假證

【明報專訊】警方東九龍總區周一（7月29日）起展開行動，分別瓦解「猜猜我是誰」及「假冒官員」集團，共拘捕17人，涉嫌以欺騙手段取得財產，涉款逾2700萬元，最高金額一宗的女事主一個月內被「特務」騙走850萬元。警方在行動中檢獲偽冒「香港警察」委任證及「內地公安」執法證件，指質素差，容易辨識。

拘12人 包括3「特務」 有文員損失850萬

其中一個騙案集團涉隨機致電尋找獵物，訛稱執法人員，指事主在內地干犯刑事罪行，要接受審查。騙徒安排「特務」與事主簽署保密協議書，部分「調查人員」會出示偽造證件以取得信任。警方拘捕11男1女（19至62歲），其中3人訛稱「特務」，另9人為傀儡戶口持有人。

警：假證質素差 易辨識

警方相信集團今年涉及11宗同類騙案，事主20至87歲，損失26萬至850萬元，合共2600萬元。單一損失最多的事主為43歲女文員，她於5月收到電話，對方自稱內地公安，指她涉及清洗300萬人民幣黑錢，其後兩名「特務」與她接觸，面對面簽署調查保密協議書。事主先將190萬元現金交予「特務」，再於一個月內將660萬元轉帳至3個戶口。行動中警方檢獲偽冒「香港警察」委任證及「內地公安」執法證件，指質素差，容易辨識。

另搗「猜猜我是誰」黨拘5人

另一詐騙集團亦涉隨機致電市民，假扮其子女或朋友，訛稱自己被捕或遇意外入院，向事主要錢應急。警方經調查，周二（7月30日）拘捕一名正向事主收款的集團成員，其後再拘捕4人。4男1女被捕人17至37歲，包括負責「睇水」及收款者，部分人有三合會背景。警方相信該集團涉上月至少6宗「猜猜我是誰」案件，事主60至89歲，損失5萬至26萬元，合共逾50萬元。

警方形容集團分工仔細，部分成員負責致電事主，骨幹成員會以「搵快錢」為名，以每宗數百元報酬招攬「跑腿」，他們收款後會將騙款交到骨幹手上；集團另安排人「睇水」，其中17歲被捕人正是負責「睇水」。

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