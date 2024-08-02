私隱專員拍片示範換面 籲防深偽詐騙

提醒「有片未必有真相」

私隱專員公署表示，有騙徒從社交媒體、視像通話或網上公開影片，取得他人面容及聲音等生物辨識資料，透過深偽技術假冒受害人的親友或同事，騙取事主金錢及個人資料。另外，公署指有騙徒透過騎劫市民即時通訊軟件帳戶，再假冒受害人向其聯絡人發信息，甚或假冒政府官員、政府部門或公營機構，於即時通訊軟件發放虛假信息，騙取事主金錢或個人資料。

公署昨上載約48秒短片，鍾麗玲透過深偽技術實時換臉3次，包括變成外國人，證明「有片未必有真相」。公署提醒市民及機構建立「人力防火牆」保障個人資料，包括盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件，分享包括個人正面照片及影片等生物辨識資料，並檢視相關預設保安及私隱設定；以及了解他人蒐集資料目的，避免隨意披露個人資料等。