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港聞二

私隱專員拍片示範換面 籲防深偽詐騙

【明報專訊】人工智能（AI）愈趨盛行，個人資料私隱專員公署表示，今年上半年接獲近600宗套取市民個人資料用作詐騙的查詢，較去年同期312宗升近九成，其中有騙徒竄改公開片段，利用官員或名人的圖片或錄音，透過深偽（deepfake）技術製作影片誘騙市民投資。公署昨在YouTube上載短片，由私隱專員鍾麗玲示範以深偽技術實時換臉，包括變成演員馮素波等，提醒市民「有片未必有真相」，應建立「人力防火牆」保障個人資料，避免誤墮個人資料詐騙陷阱。

提醒「有片未必有真相」

私隱專員公署表示，有騙徒從社交媒體、視像通話或網上公開影片，取得他人面容及聲音等生物辨識資料，透過深偽技術假冒受害人的親友或同事，騙取事主金錢及個人資料。另外，公署指有騙徒透過騎劫市民即時通訊軟件帳戶，再假冒受害人向其聯絡人發信息，甚或假冒政府官員、政府部門或公營機構，於即時通訊軟件發放虛假信息，騙取事主金錢或個人資料。

公署昨上載約48秒短片，鍾麗玲透過深偽技術實時換臉3次，包括變成外國人，證明「有片未必有真相」。公署提醒市民及機構建立「人力防火牆」保障個人資料，包括盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件，分享包括個人正面照片及影片等生物辨識資料，並檢視相關預設保安及私隱設定；以及了解他人蒐集資料目的，避免隨意披露個人資料等。

相關字詞﹕深偽技術 個人資料私隱專員公署

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