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可疑帳號警示擴櫃枱網銀 連手機App覆蓋增至八成轉帳 年底涵櫃員機

【明報專訊】金管局昨日聯同警方及香港銀行公會宣布，「可疑帳號警示」機制將於周日（4日）起擴展至銀行櫃枱、手機應用程式及網上銀行轉帳，市民轉帳至「高危有伏」的戶口號碼時，會在確認交易前收到警示提醒；機制涵蓋32間銀行及10間儲值支付工具營運商，警示覆蓋率將由三成半增至逾八成，料年底再擴展至自動櫃員機。金管局透露，年底前將要求銀行須向客戶提供以手機應用程式確認網上信用卡交易的認證方法，取代以短訊發出「一次性密碼」。

經App確認網上碌卡交易

年底取代短訊單次密碼

金管局署理主管（銀行監理）趙紫瑋稱，現時手機惡意程式詐騙不斷演變，舉例有騙徒利用假扮回收公司的惡意程式，以收取回收電器及衣物的預約費用為名，誘導受害人輸入信用卡資料，同時透過惡意程式偷取一次性短訊密碼。他說，金管局將要求銀行為有安裝手機應用程式的客戶，預設須以應用程式確認網上信用卡交易，以防資料被截取。他預計在年底前實施新保安措施，並會與銀行研究擴展至網上銀行交易，例如轉帳、更改個人聯絡資料等高風險活動。

識別「高危有伏」戶口

現僅涵轉數快 覆蓋率三成半

「可疑識別代號警示」自去年11月底於轉數快（FPS）平台推出，機制根據警方詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」內資料，就轉帳至轉數快識別碼屬「高危有伏」戶口，向客戶發出高危警示。

警：現每日發3000警示

警方網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪說，截至今年6月底，機制共發出逾65.5萬個警示，平均每日3000個。

金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹稱，部分人會忽略警示，甚至有騙徒會着市民不用理會警示，繼續轉帳，認為有需要加強提醒。她說目前通過轉數快識別碼轉帳者佔本地個人客戶即時轉帳總交易量約35%，而經帳戶號碼進行的網上轉帳則佔39%，分行轉帳則約10%，故警示機制擴展後的覆蓋率可達84%。朱透露，預計機制年底將擴展至自動櫃員機，屆時可覆蓋所有本地個人轉帳交易。

根據「防騙視伏器」網站，「高危有伏」的資料與詐騙舉報有關，或網絡安全風險屬高危級別。被問到為何有關銀行戶口未能即時被凍結，只能透過警示阻止交易，林焯豪解釋，警方接獲市民報稱懷疑受騙後，需時蒐集資料和調查，因此先提醒市民，有足夠證據時便會要求銀行凍結可疑戶口。

另外，警方表示今年上半年共錄得逾1.6萬宗科技罪案，較去年升3.5%，其中網上投資騙案1822宗，按年升逾一成，損失金額超過10億元，升逾三成。

金管局表示，今年首6個月收到350宗與詐騙相關的銀行投訴，比去年同期637宗下降約45%。朱立翹稱，儘管投訴數字下跌，當中涉及手法較複雜的授權支付詐騙個案如投資騙案、網上情緣，則上升16%。

相關字詞﹕防騙視伏器 可疑帳號警示 香港銀行公會 警方 金管局

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