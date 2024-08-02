選民跌3年 新登記者10年低

今年臨時選民登記冊共4,207,532名選民，新登記有18,943人，按年分別下跌2.9%及39%。選舉事務處在每年選民登記運動期間均執行查核措施，向選民發出查訊信件，連同其他查訊程序後被DQ選民有11.25萬人，較去年約8.1萬人大增39%，是近10年最多；另今年因離世剔出選民登記名單有2.99萬人。

選舉事務處提醒，被納入取消登記名單者會收到米色信封的提示信，必須在本月25日或之前按指示回覆或補交資料，方可保留選民身分。

按年齡組別分析，年輕選民進一步萎縮，40歲或以下選民佔整體約26%，當中18至20歲選民僅12,786人，按年跌51%，跌幅冠絕各年齡層。61歲或以上選民則佔整體近四成，其中71歲或以上選民是各年齡組別中最多，達759,837人，按年微升5%。