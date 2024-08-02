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港聞

港聞二

研拓東南亞市場 WeLab：越條件充沛

【明報專訊】越南近年重視創新科技，本港金融科企WeLab正考慮「走出去」進軍當地市場。有份隨團訪問東盟的WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智說，將開拓在半年內時機成熟的市場，而越南人口充足、熟悉電子產品，配備信貸基建例如監管制度，是「可以即刻做的market（市場）」。有從越南「引進來」香港的資訊科技企業認為，考慮到薪酬開支，會繼續將技術開發過程留在越南，無意從越南引入IT專才來港。

目前WeLab在香港和印尼設虛擬銀行，在內地也有業務。龍沛智接受本報專訪說，有一定人口的市場才適合發展數字經濟，並須設信貸資料庫和監管制度、允許電子交易等，泰國、越南、馬來西亞和菲律賓是未來主要研究市場。他說去年在印尼由落實合作至成立虛擬銀行，過程約半年至9個月，相信熟能生巧可加快拓展速度。

倘非隨訪感受 或從不考慮柬埔寨

連續兩年隨特首外訪東盟的龍沛智稱，今次主要視察環境，其中越南人口近億，年輕人多且熟用智能手機，他去年10月到越南考察，認識當地銀行和大型科技企業例如電子錢包公司，暫未定合作伙伴，今次可聯繫更多企業。他透露將研究與日前在柬埔寨參觀的加華集團合作發展數字金融等，認為今次外訪可親身感受新市場並接觸企業、建立互信，加快日後合作速度，「否則柬埔寨一輩子都未必會在radar（雷達）」。

WeLab印尼虛擬銀行開業逾7個月，龍說，當地年輕人大多是斜槓族，一日打數份工，故推出針對產品，讓用戶在儲蓄戶口下分設多個分支戶口，管理不同收入來源；另推出遊戲化產品，用戶每次消費時上捨入（round up）扣帳，多扣金額會存放至另一儲蓄戶口，並提供10%利息，以鼓勵儲錢。他透露將於印尼推出扣帳卡彈性分期付款產品，已獲當地批准，正內部測試。

在港越企：成本高 難引才來港

總部位於越南的IT企業NTQ於2021年落戶本港，為客戶提供IT解決方案，今年將香港辦公室定為亞太區基地，拓展大灣區及東南亞等業務。NTQ亞太區總裁莊少雄稱，公司在港主力營銷，技術研發過程會留在越南以減低成本，又稱港府去年開放越南人才來港就業簽證，他今年初曾與總公司研究，惟最大考慮仍是員工開支成本太高。

莊稱本港近年人才流失嚴重，增加本地招聘成本，惟銷售團隊須熟悉本地語言和營商文化，難靠外地人才，故未能受惠於搶人才政策。

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