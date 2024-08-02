晤越主席副總理 李：將簽30合作備忘

李家超昨早先與陳流光會面。李說，越南屬香港第七大貿易伙伴，而本港去年是越南第三大外資來源地，累計投資額則是越南第五大外資來源。他說越南近年優秀的經濟增長為外資營造充足商務及投資機會，加速兩地貿易合作。陳流光說，兩地形同結交多時的好友，從本港對越南投資收入和經濟貢獻可見，他期望今次聆聽港商聲音、意見和想法，了解兩地如何推廣貿易和合作，也歡迎對當地提出建議。

李家超昨午與越南國家主席蘇林會面，李稱特區重視與越南的關係，希望通過是次訪問與當地政府和商界開拓各方面新合作機會，又期望越南繼續支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），進一步為區內經濟發展貢獻。

是次訪問越南，李家超說兩地政府部門、非政府組織和私人企業會簽署的合作備忘錄，涵蓋經貿合作、促進投資、海關合作、教育交流、反恐、文化交流、旅遊、科技合作、金融、銀行和資本市場發展等。