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港聞

港聞二

獲特首到訪 稱港壓力大暫不擬開港店 港夫越妻餐廳：越成長快 營商限制多

【明報專訊】特首李家超昨繼續越南河內行程，上午到訪當地一間餐廳，與來自香港的老闆阿峰及其越南籍太太Ngo Thanh Tu交談。老闆娘Tu昨午接受本報專訪稱，丈夫兩年前設立金融科技初創公司，協助港商進入越南市場，去年再和她合營餐廳。她形容越南市場很新並急速成長（blooming），擁有龐大商機，但當地政府對營商限制多，且對金融和綠色科技規管模糊，是外資需克服的困難。

明報記者 張逸羲 越南報道

從事資訊科技的阿峰15年前隨本港一間銀行往越南工作，其後轉到當地國家銀行，兩年前成立金融科技初創公司，協助香港和內地企業走進越南市場，涉及的公司業務包括醫療科技和電動車充電系統等。Tu也是15年前從美國回流，從事服裝設計，經朋友介紹認識阿峰，自此結緣。

每兩月回港省親 感節奏快物價貴

夫婦合營的餐廳開業一年，主要由Tu打點，正舖和庭院設計時尚，提供越南菜和咖啡等，庭院右邊走廊盡頭是畫廊。由於阿峰家人在香港，夫婦每兩個月會回港探親，但Tu說二人生意均在越南，暫時無意到港發展，又感到香港生活壓力大、節奏快和物價貴，港人要經常工作，相反越南文化或受法國殖民影響，生活較寫意，「上午9時還在外邊喝咖啡、吃早餐，午餐又吃兩小時」。

越鼓勵新興行業 但規矩模糊

Tu認為香港已發展多年，營商有既定規矩，「只能用指定方式辦事」，而越南經濟發展較香港落後10至20年，市場發展空間很大，外資有很多商機和投資機會，營商也有較大彈性。她說越南政府很鼓勵新興行業例如數字金融和綠色科技，但對市場介入和限制較多，規矩也很模糊，外資需適應。

越重農業旅遊 料未必成「另一香港」

被問越南10多年後會否變成另一個香港，Tu說未必，本港定位是國際金融中心，越南則較多元，農業、旅遊業是重要經濟支柱，近年也按全球大勢發展科技，但認為整個亞洲領導地位愈走愈前，甚至超越歐美，相信港、越可一同發展。

近年越南當地人消費力提高，Tu說，餐廳選址河內較多外籍人士定居的地區而非旅遊區，本地和外籍客各佔一半，Tu說越南菜給人既定概念是在街邊檔進食，有時環境欠缺衛生，故希望將越南菜昇華成優雅菜式，丈夫則不時組織港人和內地人在餐廳舉辦科技研討聚會，她希望將餐廳打造成社區聚腳點（community hub），凝聚香港、越南、內地和歐美的客人，互相交流和欣賞藝術。

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