涉8‧31襲警阻差 5男罪成候判

辯方：案纏四五年盼輕判

5名受審被告為酒保顧文軒（現年28歲，下同）、無業葉禮豪（22歲）、侍應蔡浩賢（27歲）、售貨員郭俊駒（40歲）、文員鍾日傑（33歲）。

裁判官陳志輝表示，辯方爭議顧文軒沒有意圖襲警，顧或是在荒亂之際「跣手」向地下投擲盾牌至警員腳旁。陳官稱，顧見到警察後逃跑，必然引起追截，他無轉身瞄準警員並非重點，而警員指顧將盾牌「飛向」他阻礙拘捕，可見其意圖，故裁定襲警罪成。

官：警述危急情節難免有不合理

被指用傘襲警的蔡浩賢在審訊自辯稱，他在扶手電梯被棍狀物擊中後腦，令他神志不清及跪下，他承認攜有長傘但在現場遺失。陳官認為片段不見蔡遭擊中後有異樣，質疑他同時攜帶雨衣及雨傘，又指蔡患鼻敏感卻打算飲酒，是沒說出真相。陳官信納警員遭兩把傘襲擊及認出蔡，而警員就千鈞一髮間的情節，證供少不免不合情理，裁定蔡罪成。

被告拉走蒙面男 官裁阻差

針對涉阻差辦公的葉禮豪，陳官指出，警員截查蒙面男子王茂俊時，葉和多人步近，片段顯示當王用手撐地面準備站起，葉上前將王的手臂往後拉起，因此葉必然知道警員執勤及蓄意阻止。

郭俊駒及鍾日傑各被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。陳官指出，警員和郭沒有過節，不認為警員加插護目鏡等物件給郭，裁定他攜雷射筆及罪成。陳官表示，任職電子儀器銷售員的鍾將雷射筆放在褲袋，是為方便隨時取出使用。

【案件編號：KCCC 1429/23】

（反修例風暴）