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港聞一

屠龍案官提醒陪審團：Tg信息未必全真

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件昨於高等法院第63天審訊。控方繼續結案陳辭，稱涉案串謀計劃有清晰分工，由無名組織操控槍械及炸彈，屠龍小隊負責引誘警察到指定區域。控方總結各被告在Telegram群組內的對話信息，但部分信息可被視為「傳聞證供」，法官張慧玲提醒陪審團「唔好以為控方呢幾日讀嘅Tg信息都可以係真」。控方今日將澄清相關信息。

控方指串謀計劃分工清晰

控方大律師周凱靈陳辭稱，2019年11月16日，屠龍小隊與無名組織成員「行夜山」後，屠龍小隊隊長黃振強知悉無名組織隊長吳智鴻一方有真槍與炸彈。11月18日，黃與吳相約見面，就涉案計劃達成共識，即於12月8日，由無名組織操控槍械及炸彈，屠龍小隊只負責向警方引戰。

對於首4名被告的角色（見表），控方表示張俊富於計劃前夕問吳領取防彈板，以及負責為隊員運送防彈衣、面罩等裝備，加上張俊富多次出入屠龍小隊的安全屋，亦參與屠龍小隊的會議及隨黃前往泰國，質疑張的角色不會只是倉務員。控方稱，張銘裕因參與台灣軍訓，獲黃介紹認識吳，兩人有持續聯繫；張銘裕於「滅龍」群組內分享一段由吳提供的試爆裝置影片，當隊員詢問能否縮小裝置的體積時，他回應「難啲」，可見他必定知道裝置的性質。至於嚴文謙，他有參與屠龍小隊的會議及前往泰國，亦曾在群組內詢問「8號之後使唔使避」；周指嚴必定知道計劃內容，否則不會無故詢問隊員在當日後要否「避一避」。

控：倘傳聞證供有關串謀 可接納

李家田自辯稱因貪小便宜、享受黃對他出手闊綽，以及想蒐集資料拍紀錄片才加入小隊，而他沒有隨隊員一同掟汽油彈或堵路。周質疑若李的表現是「行行企企、堵路都唔做」，黃不會特意將李由一般示威者的群組，招攬入「精英化」的屠龍小隊。

周向陪審員解釋「傳聞證供」會有例外情况，如果涉及串謀行為時，相關證供與促進串謀計劃有關，便可被接納為證據。張官補充，「傳聞證供」一般不被考慮，但亦有如控方所指的例外情况，故陪審團不應將所有Telegram信息內容皆視為真確。控方今日將澄清相關信息及總結餘下3名被告角色。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕殺警 反恐條例 反修例事件 屠龍小隊

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