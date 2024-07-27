潮行GBA：關於他們在廣州Cosplayer這件事

明報記者：陳子凌 司徒聰穎

圖：陳子凌 司徒聰穎

動漫星城是廣州越秀區的地下主題商場，商場自2006年8月營業，設有地下一層、地下二層和地下三層，每層分為東區及西區。東區無異一般商場，有服裝店、化妝品店等，西區地下二層及地下三層的店舖則主攻模型手辦、動漫書籍與周邊、電子遊戲、Cosplay服裝配飾，例如《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的周邊，以及「谷子店」（谷子為商品Goods的音譯，谷子店指販賣動漫徽章、立牌、海報等周邊商品的商店）等。商場雖然不大，但主題集中，且隨處可見動漫元素，例如扶手電梯、牆壁掛飾都張貼動漫海報，充滿「二次元」感。

作為廣州乃至大灣區少有的二次元文化集中地，動漫星城不乏知名ACG品牌商，例如日本最大動漫周邊連鎖店animate在此開設兩層門店，附近另設一間面積較小的店，主推當下熱門動漫周邊產品，如《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》等，人多時要排隊。另外，日本Bandai Namco（萬代南夢宮）旗下TAMASHII SPOT（萬代魂）亦開設TAMASHII SPOT GUANGZHOU，設有《幪面超人》、《聖鬥士星矢》、《高達》等手辦模型及超合金產品的展示櫃。同在該處開舖的還有日本迷你汽車模型品牌Tomica。

每逢周末假期，不少二次元愛好者及Cosplayer都會聚集，化身動漫角色。大家除了逛店，亦可放膽邀請Cosplayer拍照。

■動漫星城

地址：廣州越秀區吉祥路1號

交通：廣州地鐵1號線或2號線至公園前站，H出口直達西區，G出口直達東區