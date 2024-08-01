共用網約平台 車隊多稱不抗拒

運署：平台規管設過渡 視情况處理

本報昨日向多個現有網約平台查詢，包括內地滴滴出行、高德地圖及Uber等，Uber回覆稱會繼續發展Uber Taxi服務，期待繼續與的士業界合作。

星群的士車隊董事鄭敏怡表示，車隊之間不一定是競爭狀態，星群會與不同車隊溝通，探討各自定位下有否合作空間；星群目前已有自家的召車App，但亦不會排除與現有網約平台如滴滴出行、高德地圖等合作。鄭認為，對網約平台規管屬「後話」，車隊發展同時會繼續留意相關政策。

Big Boss Taxi車隊營運經理趙晉豪亦表示，正考慮開發自家網約App或與現有平台合作提供網約服務，不抗拒和可預約多個車隊的網約平台合作。

新科發展（國際）車隊營運經理黃大海表示，公司董事胡劍平為深圳市海梁科技有限公司創辦人，故將開發自家網約App，其後會再與第三方分享數據，讓部分機構可在其自身應用程式新增功能，可召喚其車隊的士。黃稱公司另亦有與滴滴出行、高德地圖等網約平台初步接觸，對方反應正面，將再探討會否合作。

泊車地正籌組 目標同步使用

另外，政府早前物色兩幅分別位於青衣及大埔的用地，計劃容許各車隊持牌人共同使用，以作泊車和簡單維修等用途。李頌恩稱，仍正與相關部門籌組，目標是當的士車隊投入服務時，該兩幅用地可同步開始供車隊使用。