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有公司爆冷落選 消息：獲選者較聽話 周國強：覺政府公平

【明報專訊】運輸署昨日公布的士車隊牌照申請結果，有事前被看高一線的公司落選。消息人士形容，獲選者均是較「聽話」之的士團體或的士業界人士，言論或作風較進取的則落選。經常表態的的士小巴商總會前理事長周國強擁有的順安車行未獲選，他昨向本報表示，對落選感到少許失落，但不認為因自己的言論影響結果，「我覺得政府是公平」。至於另外3宗不符資格申請，據悉被「DQ」（撤資格）原因包括申請公司並非在香港註冊、沒按規定交申請表、申請人非車隊的士登記車主等。

3宗不符資格申請 原因包括非港註冊

周國強過去不時就的士相關政策表態，其「如果坐的士畀多兩蚊、三蚊都影響到生活質素，建議你唔好搭的士」加價言論曾惹爭議。的士小巴商總會早前換屆，新上任「溫和派」理事長及理事，包括生生汽車陳洲、泰和車行伍海山及城市汽車唐躍峯等人有份參與組建的車隊均獲選。

周國強回應稱，不評論有關因素，稱據其了解落選原因是「得分唔夠人高」，相信政府是公平地選擇。他續說，仍會與同行嘗試以的士車隊方式經營，假如及後運輸署開放更多車隊牌照，會再次申請；又強調會繼續為行業發聲，「若沒人發聲，根本連的士車隊都不會存在」。

綠的車隊無份 業界質疑「弄散個餅」

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭及副主席葉耀亮，二人旗下的粉嶺車行及麗新車行亦落選。他們曾與政府商討打擊「白牌車」未有成果，一度發起的士罷工抗議，但即日撤回決定。黃羽庭表示不清楚行動與牌照結果是否有關，反問「如果發聲就不能做事，那些議員都不用做議員吧？」聯合新界多間車行組織綠的車隊的黃又稱，運輸署容許申請人組織市區、新界及混合3類的士車隊，今次卻未有新界的士車隊獲選，形容結果奇怪，「整個餅出來，又弄散它」。

有車行稱或與有牌者合作

葉耀亮表示，落選屬可預料結果，指「15選5」競爭頗大；亦有的士公司在規模和資歷上有優勢。他稱未來或與獲發牌照的車隊公司合作，認為「落選未必是壞事」，即使沒有政府監管，旗下約300輛的士未來仍可以車隊形式運作。

明報記者

相關字詞﹕香港無線電的士聯誼會 的士車隊 的士小巴商總會 運輸署

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